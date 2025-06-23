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Масований удар по Київщині: вісім поранених і одна загибла

Денис Молотов
Денис Молотов
Масований удар по Київщині: вісім поранених і одна загибла

У ніч на 23 червня Київщина опинилася під черговою масованою повітряною атакою російських дронів та ракет. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, ворог вдарив по житлових будинках, лікарнях, освітніх установах та інфраструктурі в чотирьох районах. Також про ворожі удари повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.

📢 «Країна-терорист продовжує вбивати. Глибокої ночі росія знову атакувала Київщину та мирних людей», — заявив очільник ОВА.

У Білій Церкві загинула жінка 1957 року народження. Вона померла від травм, отриманих під час обстрілу. Вісім людей зазнали поранень. Зокрема, троє постраждалих перебували в лікарні, яка також була частково зруйнована внаслідок удару:

      • жінка, 1966 р.н. — відкритий перелом гомілки;
      • чоловік, 23 роки — рвана рана плеча;
      • чоловік, 1958 р.н. — політравма.

Під час повторного обстрілу постраждали двоє рятувальників ДСНС, які ліквідовували наслідки попередньої атаки. Вони отримали поранення кінцівок і тулуба. Їх, як і всіх інших постраждалих, доставлено до лікарні.

🏚️ З-під завалів приватного будинку вдалось врятувати двох жінок — 1981 та 1958 року народження. Вони отримали забої, але від госпіталізації відмовилися. Ще одна жінка, 78 років, із Бучанського району, зазнала гострої реакції на стрес — її шпиталізовано.

💢 Масштаби руйнувань охоплюють чотири райони області:
  • Бориспільський район:
    ▫️ Пошкоджено 16 приватних будинків і одне авто.
  • Бучанський район:
    ▫️ Постраждали 5 будинків та 4 автомобілі.
  • Білоцерківський район:
    ▫️ Руйнувань зазнали 15 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 7 адміністративних споруд,
    ▫️ Пошкоджено 4 медичні й 4 освітні заклади, підприємства, магазини та 14 авто.
  • Вишгородський район:
    ▫️ Зазнав пошкоджень один приватний будинок.

☝️ Характер пошкоджень варіюється — від вибитих вікон до повної руйнації будівель. У багатоповерхівках фіксують масові пошкодження скління, у приватному секторі — пошкоджені дахи, фасади, а подекуди — зруйновані стіни.

🚑 Пацієнтів зі зруйнованого медичного закладу, зокрема дитину 5 років, було оперативно евакуйовано до інших лікарень.

📢 «Налагоджено взаємодію з місцевою владою та міжнародними партнерами задля термінового відновлення вікон та ремонту пошкоджень», — зазначили в адміністрації.

Комісії продовжують фіксацію збитків. Постраждалим надається перша допомога, триває забезпечення мешканців усім необхідним.

☝️ Також нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано численні руйнування, загинули люди та десятки поранених цивільних.

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