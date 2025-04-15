Звільнено голів Луганської та Сумської ОДА (ОВА), призначено нових

Кабінет міністрів України у вівторок, 15 квітня, ухвалив рішення про звільнення з посад голів обласних державних адміністрацій Сумської та Луганської областей. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

З посад звільнено:

Володимира Артюха — голову Сумської обласної державної адміністрації;

— голову Сумської обласної державної адміністрації; Артема Лисогора — голову Луганської обласної державної адміністрації.

Уряд одночасно погодив нові кадрові призначення:

Олексій Андрійович Харченко призначений головою Луганської ОДА;

призначений головою Луганської ОДА; Олег Олексійович Григоров очолив Сумську ОДА;

очолив Сумську ОДА; Руслан Юрійович Олійник став заступником голови Київської ОДА.

💢 Звільнення голів ОДА відбулося на тлі нещодавнього гучного інциденту у Сумській області. Так, 13 квітня мер Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Володимира Артюха у тому, що той нібито організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету. За словами мера, саме це стало приводом для ракетного удару з боку рф, що призвів до численних жертв.

Втім, наступного дня Володимир Артюх публічно заперечив свою причетність до організації заходу. У телефонному коментарі виданню Суспільне Суми колишній голова ОВА заявив:

📢 «Я не був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО, яке мало відбутися в приміщенні конгрес-центру в момент ракетного удару по місту».

☝️ Нагадаємо, що в неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали удару балістичними ракетами по самому центру Сум. За офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загинуло 34 людини, серед них дві дитини.