Завершено третій етап обміну полоненими: додому повернулись 303 захисники

У неділю, 25 травня, Україна завершила третій етап масштабного обміну полоненими з росією у форматі 1000 на 1000. До України повернулися ще 303 військові. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

📢 «Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», — зазначив глава держави.

Це був фінальний етап узгодженої формули, у межах якої впродовж трьох днів було повернуто полонених українців.

Серед звільнених цього разу — представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських та Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

📍 Усі 303 визволені — чоловіки, що входили до рядового та сержантського складу. Вони брали участь в обороні України на різних напрямках — Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Особливо відзначається повернення 70 оборонців Маріуполя, серед яких — герої оборони «Азовсталі».

Президент подякував команді, яка цілодобово працювала над реалізацією обміну, та наголосив, що робота триває.

📢 «Координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням усіх наших людей», — зазначено в повідомленні.

Згідно з даними штабу, цей обмін став шостим у 2025 році та 65-м від початку повномасштабної війни. Загалом із березня 2022 року було звільнено 5 757 українців, які були полоненими у рф. Ще 536 громадян повернулися додому поза межами офіційних обмінів.

🛡️ Звільнені військовослужбовці отримають всю передбачену медичну, психологічну допомогу, реабілітацію, належне грошове забезпечення за час полону, а також одноразові виплати.

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👉 Нагадаємо, домовленість про масштабний обмін була досягнута 16 травня у Туреччині. Перший етап відбувся 23 травня — тоді сторони передали по 390 людей: 270 військових та 120 цивільних. У другий день обміну, 24 травня, додому повернулися ще 307 українців.