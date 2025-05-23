Україна повернула з російського полону 390 громадян

У п’ятницю, 23 травня, Україна повернула додому 390 своїх громадян, які перебували в російському полоні. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
📢 «Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну», — заявив глава держави.
Зеленський подякував усім, хто бере участь у процесі повернення українців з полону, підкресливши, що звільнення кожної людини — це пріоритет держави.
📢 «Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — додав Зеленський.
📋 У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) уточнили, що серед звільнених — 270 військовослужбовців і 120 цивільних людей, зокрема троє жінок та 387 чоловіків.
📢 «Додому повертаються 270 захисників — це військовослужбовці Збройних сил України, зокрема ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби України», — йдеться в офіційному повідомленні.
🛡️ Звільнені воїни брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також обороняли Чернігівщину, Сумщину та Київщину на початку повномасштабного вторгнення.
У КШППВ зазначили, що всі визволені пройдуть комплексний медичний огляд, отримають психологічну та фізичну реабілітацію, усі передбачені виплати та необхідну допомогу для повернення до мирного життя.
Тим часом президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що обмін полоненими між Україною та росією є «великим кроком». Він висловив припущення, що це може «призвести до чогось великого» в майбутньому.
☝️ Також раніше повідомлялось, що російський диктатор володимир путін вважає, що здобуває перемогу у війні проти України, і не планує зупиняти бойові дії. Таке переконання він передав і президенту США Дональду Трампу, який, у свою чергу, озвучив цю позицію європейським лідерам.