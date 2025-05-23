Україна повернула з російського полону 390 громадян

У п’ятницю, 23 травня, Україна повернула додому 390 своїх громадян, які перебували в російському полоні. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

📢 «Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну», — заявив глава держави.

Зеленський подякував усім, хто бере участь у процесі повернення українців з полону, підкресливши, що звільнення кожної людини — це пріоритет держави.

📢 «Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — додав Зеленський.

📋 У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) уточнили, що серед звільнених — 270 військовослужбовців і 120 цивільних людей, зокрема троє жінок та 387 чоловіків.

📢 «Додому повертаються 270 захисників — це військовослужбовці Збройних сил України, зокрема ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби України», — йдеться в офіційному повідомленні.

🛡️ Звільнені воїни брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також обороняли Чернігівщину, Сумщину та Київщину на початку повномасштабного вторгнення.

У КШППВ зазначили, що всі визволені пройдуть комплексний медичний огляд, отримають психологічну та фізичну реабілітацію, усі передбачені виплати та необхідну допомогу для повернення до мирного життя.

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Тим часом президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що обмін полоненими між Україною та росією є «великим кроком». Він висловив припущення, що це може «призвести до чогось великого» в майбутньому.

☝️ Також раніше повідомлялось, що російський диктатор володимир путін вважає, що здобуває перемогу у війні проти України, і не планує зупиняти бойові дії. Таке переконання він передав і президенту США Дональду Трампу, який, у свою чергу, озвучив цю позицію європейським лідерам.