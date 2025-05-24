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З російського полону звільнено ще 307 українських воїнів

Денис Молотов
Денис Молотов
З російського полону звільнено ще 307 українських воїнів

В Україну з російського полону повернулися ще 307 українських військовослужбовців. Про це у Telegram повідомив шостий президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що це другий день масштабного обміну, погодженого з росіянами на переговорах у Туреччині.

📢 «Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра чекаємо продовження», – написав Зеленський.

Серед визволених з російського полону – воїни Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії. Президент подякував усім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює, та наголосив:

📢 «Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим».

Про те, що відбувся другий етап великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» повідомлено й Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України. (КШППВ). Сьогодні звільнили 307 захисників – усі чоловіки, які належать до рядового та сержантського складу.

➡️ На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

☝️ Особливо відзначається повернення 27 захисників Маріуполя. Загалом звільнені воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Після повернення з полону військовослужбовці пройдуть медичне обстеження, отримають допомогу в реабілітації та грошові виплати за час перебування в неволі.

Учора, 23 травня, було звільнено 390 людей. Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців.

📌 Також раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обмін як «великий», зазначивши, що він може «призвести до чогось великого».

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