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ПОЛІТИКА

Затверджено передачу ЗРК «Patriot» Україні від Румунії

Денис Молотов
Денис Молотов
Затверджено передачу ЗРК «Patriot» Україні від Румунії

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав закон, що регулює передачу Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) «Patriot». Про це повідомила пресслужба румунського президента у четвер, 5 вересня.

Як зазначається у повідомленні, попередньо ухвалений урядом та обома палатами парламенту, закон передбачає передачу Україні комплексу «Patriot» у сучасній версії конфігурації 3+. Про це детально також інформує видання News.ro.

Крім того, до складу військової допомоги увійдуть транспортні засоби, запчастини, необхідне обладнання для технічного обслуговування, а також навчальні послуги та інші матеріали, потрібні для використання системи «Patriot».

Румунія, як зазначено, отримає новий комплекс замість переданого Україні, і це буде профінансовано коштом міжнародних партнерів.

👉 Нагадаємо, ще 20 червня стало відомо, що Румунія вирішила передати Україні систему «Patriot». Бухарест прийняв важливе рішення, враховуючи загрозливу ситуацію в країні через постійні російські атаки на цивільні об’єкти та інфраструктуру.

📌 Минулого тижня Міністерство оборони Румунії направило до парламенту законопроєкт про виділення цього комплексу Україні.

📌 Раніше також було повідомлено, що на росії офіційна москва попередила, що вважатиме Токіо вороже налаштованим до росії у випадку передачі японських ракет-перехоплювачів PAC-3. Які призначені для систем «Patriot» що в Україні.

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