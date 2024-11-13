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КРИМІНАЛ

Затримано правоохоронців за допомогу чоловікам призовного віку незаконно втекти з України

Денис Молотов
Денис Молотов
Затримано правоохоронців за допомогу чоловікам призовного віку незаконно втекти з України

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили двох своїх колег та жителя Буковини. Їх підозрюють у допомозі з переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 13 листопада.

За даними слідства, вартість «послуг» становила в середньому 7 тисяч доларів США. Організацією пошуку чоловіків, які прагнули втекти з України займався цивільний, тоді як співробітники правоохоронних органів гарантували безперешкодний прохід через кордон поза офіційними пунктами пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Окремим автомобілем «клієнтів» доставляли безпосередньо до державного кордону в обхід блокпостів. Чоловіками призовного віку надавали інструкції щодо подальшого пішого перетину кордону з Румунією, а також поради, як поводитися і що відповідати у разі затримання прикордонниками.

За інформацією слідчих, у серпні була здійснена перша успішна переправа «клієнта». З того часу за їхніх «послуг» втекли з України шляхом незаконного перетину кордону ще, щонайменше, троє людей.

Фігурантам оголошено підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень.

☝️ Раніше СБУ разом із Національною поліцією ліквідували нові схеми уникнення посиленої мобілізації, які діяли за участі медико-соціальних експертних комісій у різних регіонах країни.

📌 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Закарпатській області правоохоронці викрили начальника районного ТЦК та СП разом із заступником командира однієї з бригад тероборони, які організували незаконний «бізнес» для військовозобов’язаних, охочих уникнути мобілізації.

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