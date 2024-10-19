Запросити Україну до НАТО вже готові США – ЗМІ

Американська влада більше не висловлює заперечень щодо запрошення України до НАТО, що може мати вплив на позицію Німеччини. Про це повідомляє французьке видання Le Monde у суботу, 19 жовтня із посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, напередодні у Берліні відбулася зустріч за участю президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та британського прем’єра Кіра Стармера. На зустрічі обговорювалась можливість запрошення України до Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

📢 «Це амбітний план, що стосується складних питань, з яких немає спонтанного збігу думок», – зазначив один із дипломатів, ознайомлений з деталями переговорів.

Вважається, що США більше не дотримуються принципових заперечень щодо простого запрошення України до Альянсу.

📢 «Якщо Камала Гарріс буде обрана (наступним президентом США на виборах у листопаді – ред.), то цілком можливо, що Байден зможе рухатись у цьому напрямі протягом перехідного періоду. Якщо ж це буде Трамп, то аргументація втрачає чинність, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію», – заявив дипломат.

Джерела також повідомляють, що зміна позиції США потенційно здатна вплинути на погляди Німеччини. Проте остаточне рішення повинні ухвалити всі 32 країни-члени НАТО. Водночас Туреччина та Угорщина ймовірно виступатимуть проти вступу України.

☝️ Зазначимо, що 16 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський презентував План перемоги. Першим його пунктом стоїть негайне запрошення України до НАТО. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив заперечення щодо окремих аспектів цього плану.

Зеленський, однак, підкреслив, що у позиції США щодо українського членства в НАТО спостерігається прогрес, тоді як Німеччина поки залишається скептичною.