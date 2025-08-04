З-під завалів у Краматорську дістали ще двох жертв обстрілу

Унаслідок ракетного удару по Краматорську, що стався 31 липня, кількість загиблих зросла до п’яти. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у неділю, 3 серпня.

📢 «Кількість жертв у Краматорську сягнула 5 загиблих і 11 поранених. Ще 2 жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки», – написав він.

☝️ За словами Філашкіна, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей. Роботи тривають безперервно.

Відомо, що російська ракета влучила у житловий п’ятиповерховий будинок у середмісті, внаслідок чого було знищено два під’їзди. Від удару спалахнула масштабна пожежа.

Підрозділи ДСНС уже розібрали понад 185 тонн уламків зруйнованої будівлі. Вогонь, що охопив площу понад 1200 квадратних метрів, повністю ліквідовано.

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❗️Нагадаємо, удар по Краматорську стався 31 липня ввечері. Тоді повідомлялося про трьох загиблих. Вибух стався у самому центрі міста – росіяни прицільно обстріляли багатоквартирний будинок, коли в ньому перебували мирні мешканці.

👉 Також напередодні стало відомо, що внаслідок російського обстрілу житлового будинку в центрі Краматорська кількість жертв зросла до чотирьох.

Удар по Краматорську знову підтверджує цілеспрямовані атаки російських військ на цивільну інфраструктуру Донеччини.