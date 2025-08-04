Понеділок, 4 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

З-під завалів у Краматорську дістали ще двох жертв обстрілу

Денис Молотов
Денис Молотов
З-під завалів у Краматорську дістали ще двох жертв обстрілу

Унаслідок ракетного удару по Краматорську, що стався 31 липня, кількість загиблих зросла до п’яти. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у неділю, 3 серпня.

📢 «Кількість жертв у Краматорську сягнула 5 загиблих і 11 поранених. Ще 2 жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки», – написав він.

☝️ За словами Філашкіна, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей. Роботи тривають безперервно.

Відомо, що російська ракета влучила у житловий п’ятиповерховий будинок у середмісті, внаслідок чого було знищено два під’їзди. Від удару спалахнула масштабна пожежа.

Підрозділи ДСНС уже розібрали понад 185 тонн уламків зруйнованої будівлі. Вогонь, що охопив площу понад 1200 квадратних метрів, повністю ліквідовано.

❗️Нагадаємо, удар по Краматорську стався 31 липня ввечері. Тоді повідомлялося про трьох загиблих. Вибух стався у самому центрі міста – росіяни прицільно обстріляли багатоквартирний будинок, коли в ньому перебували мирні мешканці.

👉 Також напередодні стало відомо, що внаслідок російського обстрілу житлового будинку в центрі Краматорська кількість жертв зросла до чотирьох.

Удар по Краматорську знову підтверджує цілеспрямовані атаки російських військ на цивільну інфраструктуру Донеччини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Голова АРМА йде з посади: Олена Дума подала заяву

ВАЖЛИВО

Кількість загиблих від російського удару по Краматорську зросла

ВАЖЛИВО

Пожежі, руйнування і загибла худоба на Дніпропетровщині

ВІЙНА

На росії відповіли Трампу щодо миру з Україною

ВАЖЛИВО

У Києві російський БПЛА знищив склад литовської волонтерської організації

ПОДІЇ

Олексій Середа здобув історичне «срібло» на чемпіонаті Cвіту у стрибках з 10-метрової вишки

СПОРТ

Удар по Миколаєву: вогонь, руйнування та поранені цивільні

ВІЙНА

Після атаки рф на Київ Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН

ВАЖЛИВО

В Міноборони пояснили, для чого розширили “Контракт 18-24”, додавши операторів дронів

ПОДІЇ

Парламент пішов назустріч: нардеп Шуляк підготувала новий важливий законопроєкт для громад

ВЛАДА

Лукашенко знову запропонував об’єднати ЄС і росію

ПОЛІТИКА

Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу Херсона

ВІЙНА

159 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок став епіцентром атак

ПОДІЇ

У Молдові ЦВК допустила до виборів блок із проросійським курсом

ПОЛІТИКА

Бюджет повернув 43 млн грн від підприємства Фірташа

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"