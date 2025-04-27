Неділя, 27 Квітня, 2025
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Законодавці США оголосили про готовність до нових санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Законодавці США оголосили про готовність до нових санкцій проти росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем оголосив, що американські законодавці готові погодити нові санкції проти росії. Заява була оприлюднена в його акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 26 квітня. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп висловився щодо нової тактики стосовно російського диктатора володимира путіна.

Грем нагадав, що він подав двопартійний законопроєкт щодо нових санкцій проти «путінської росії», який вже має майже 60 співавторів.

Сенатор зазначив, що ці санкції передбачають запровадження вторинних мит на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран або іншу продукцію.

📢 «Сенат готовий рухатися в цьому напрямку. І зробить це переважною більшістю, якщо росія не прийме почесний, справедливий і міцний мир», — написав Грем.

Він також подякував президенту Трампу та його команді за їхні зусилля у завершенні війни в Україні. Ця війна, за його словами, була спричинена «варварським вторгненням путіна».

Зазначимо, що в суботу Трамп припустив, що путін не хоче завершити війну в Україні, і тому з ним потрібно боротися по-іншому. Зокрема, через «банківські» або «вторинні санкції».

💢 Грем неодноразово заявляв, що США повинні ввести додаткові санкції проти росії, якщо вона не погодиться на мир, що є важливою частиною стратегії США у вирішенні конфлікту в Україні.

☝️ Також нагадаємо, що Уряд Нової Зеландії продовжив дію санкцій проти росії, які були запроваджені через повномасштабну збройну агресію росії проти України. Термін дії санкцій, що спливав 17 березня, продовжено ще на три роки — до 17 березня 2028 року.

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