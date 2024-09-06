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Загинув засновник видання «В Час Пік» з Лисичанська Віталій Каплун внаслідок російського ракетного удару

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинув засновник видання «В Час Пік» з Лисичанська Віталій Каплун під час російського ракетного удару

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по Інституту зв’язку в Полтаві, загинув Віталій Володимирович Каплун — засновник та незмінний керівник сайтів «Діловий тиждень» та «В Час Пік». Про трагічну загибель Каплуна стало відомо 6 вересня, згідно з повідомленням видання «В Час Пік».

Російські війська завдали удару по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня 2024 року. За інформацією, озвученою шостим президентом України Володимиром Зеленським, окупанти використали дві балістичні ракети. На момент атаки на території Інституту знаходилися курсанти та мобілізовані, серед яких був і Віталій Каплун.

За даними Міністерства оборони, час між оголошенням повітряної тривоги та ударом був настільки коротким, що люди не встигли евакуюватися. Очевидці стверджують, що вибухи пролунали майже одночасно з сиренами, тому багато хто не зміг вчасно дістатися до укриттів. Перед атакою в небі над Полтавою бачили ворожий розвідувальний дрон, що моніторив територію.

Ігор Мацюк, директор Інституту зв’язку, повідомив, що вибухи сталися під час занять. Тим, хто знаходився ближче до укриттів, вдалося врятуватися, але частина людей, серед яких був і Віталій, не встигли. За словами його товаришів, Каплун був буквально за кілька секунд від порятунку, коли його наздогнала вибухова хвиля.

Вдалося евакуювати близько тисячі людей, проте, за даними ДСНС України, загинуло 55, а постраждали 328.

Рятувальні роботи завершили 5 вересня, але лікарні Полтави все ще перевантажені постраждалими, частина з яких перебуває у важкому стані. Роботу рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів.

Загинув засновник видання «В Час Пік» з Лисичанська Віталій Каплун під час російського ракетного удару

📢 «Редакція «Ділового тижня» та «Час Пік» приносить щирі співчуття рідним та близьким Віталія Володимировича. Він був ідейним натхненником, спортсменом, справжнім борцем і дуже любив життя, яке у нього так трагічно обірвалося у віці 49 років», – зазначили колеги загиблого.

Редакція «Irta-fax» також висловлює свої співчуття рідним та близьким Віталія. Світла пам’ять!

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