Неділя, 8 Вересня, 2024
26.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАЗагинули три жінки на Донеччині від російського обстрілу
ВІЙНА

Загинули три жінки на Донеччині від російського обстрілу

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинули три жінки на Донеччині від російського обстрілу

Російські окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по селищу Черкаське в Краматорському районі на Донеччині, в результаті чого загинули троє людей, а ще двоє отримали поранення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора в неділю, 8 вересня.

Внаслідок влучання касетних боєприпасів загинули дві місцеві мешканки віком 43 та 53 роки, а також 45-річна жінка, яка отримала смертельні поранення.

Крім того, 48-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення та черепно-мозкову травму, а 61-річний чоловік однієї із загиблих, також був поранений. Постраждалих госпіталізували.

Внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше дев’ять будинків, їхні фасади, вікна та паркани, а також один автомобіль.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також ДСНС повідомила про вилучення тіл двох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілом готелю в Миколаївці Краматорського району на Донеччині. Рятувальники завершили роботи, розібравши понад 101 тонну зруйнованих конструкцій.

👉 Нагадаємо, лише 7 вересня в Донецькій області від російських обстрілів загинули п’ятеро мирних жителів, троє з яких — у Костянтинівці. Ще 11 людей зазнали поранень.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Голосіївському районі Києва стався потужний вибух на території автотранспортного підприємства (АТП), що призвело до жертв.

Попередня стаття
Фейк: Атака ЗСУ на Курську область «гарантує поразку України – WSJ»
Наступна стаття
Іран підтвердив передачу балістичних ракет росії
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв на фронті зросла до 95, найгарячіше – на Курахівському та Покровському напрямках

ПОДІЇ

Іран підтвердив передачу балістичних ракет росії

ПОЛІТИКА

Фейк: Атака ЗСУ на Курську область «гарантує поразку України – WSJ»

СТОПФЕЙК

В Україні змінено правила утримання російських полонених окупантів

ВІЙНА

Виробництво власної зброї буде під землею – Зеленський

ЕКОНОМІКА

Україна отримала російські гелікоптери від Португалії

ЕКОНОМІКА

Наслідки вибуху у Києві в АТП, загинули люди. Фото

ПОДІЇ

Демченко про ситуацію на кордоні з білоруссю: не фіксується переміщення техніки або особового складу в безпосередній близькості

ПОДІЇ

Херсонщина: війська рф скинули п’ять керованих авіабомб

ВІЙНА

Костянтинівка: росіяни вбили та поранили цивільних людей – ОВА

ВІЙНА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ