Загинули три жінки на Донеччині від російського обстрілу

Російські окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по селищу Черкаське в Краматорському районі на Донеччині, в результаті чого загинули троє людей, а ще двоє отримали поранення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора в неділю, 8 вересня.

Внаслідок влучання касетних боєприпасів загинули дві місцеві мешканки віком 43 та 53 роки, а також 45-річна жінка, яка отримала смертельні поранення.

Крім того, 48-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення та черепно-мозкову травму, а 61-річний чоловік однієї із загиблих, також був поранений. Постраждалих госпіталізували.

Внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше дев’ять будинків, їхні фасади, вікна та паркани, а також один автомобіль.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також ДСНС повідомила про вилучення тіл двох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілом готелю в Миколаївці Краматорського району на Донеччині. Рятувальники завершили роботи, розібравши понад 101 тонну зруйнованих конструкцій.

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👉 Нагадаємо, лише 7 вересня в Донецькій області від російських обстрілів загинули п’ятеро мирних жителів, троє з яких — у Костянтинівці. Ще 11 людей зазнали поранень.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Голосіївському районі Києва стався потужний вибух на території автотранспортного підприємства (АТП), що призвело до жертв.