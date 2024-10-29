Загрозлива ситуація зі зростанням СЗЧ, – голова Верховного Суду

Голова Верховного Суду України Станіслав Кравченко наголосив на серйозності ситуації зі зростанням кількості випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), дезертирства та невиконання наказів серед військових. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 29 жовтня.

📢 «Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є», — зазначив Кравченко під час спілкування з журналістами в Києві, відповідаючи на запитання про порушення, пов’язані з ухиленням від військової служби.

Хоча він не назвав точних даних, Кравченко зауважив, що цифра, яка часом фігурує у ЗМІ, трохи перевищує реальні показники. На уточнююче питання про те, наскільки ситуація критична, голова суду охарактеризував її як «загрозливу».

На запитання, що конкретно можуть зробити держава, відповідні відомства та судова влада для покращення ситуації, Кравченко зауважив, що подібні питання варто адресувати не йому.

📢 «Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, “бусифікацію” придумали…. Питання є до патріотичного виховання… необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою», — підкреслив він.

☝️ Нагадаємо, 21 вересня військовослужбовець Сергій Гнездилов, у своєму дописі на Facebook, заявив, що свідомо залишив частину. Зробив він це, аби привернути увагу до потреби чітко визначити терміни служби. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на гауптвахті 11 жовтня.

📌 Варто також зазначити, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким військових можуть звільнити від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини чи дезертирство в певних випадках:

якщо це сталося вперше;

якщо військовослужбовець вирішив повернутися до армії під час судового процесу;

якщо командир надав письмову згоду на його повернення до служби.

📌 Також раніше було повідомлено, що Україна готується мобілізувати ще 160 тисяч громадян. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко під час свого виступу у Верховній Раді.