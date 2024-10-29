Додатково мобілізують ще 160 тисяч осіб – РНБО

Україна готується мобілізувати ще 160 тисяч громадян. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко під час свого виступу у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 29 жовтня.

Як зазначив Литвиненко, загалом до складу Сил оборони вже залучено 1 млн 50 тисяч громадян України.

📢 «Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%», – сказав він.

Згідно з останніми опитуваннями Центру Разумкова, проведене на замовлення ZN.ua, більшість українців підтримують продовження мобілізації. Близько 60% громадян вважають мобілізацію критично необхідною.

📢 «Мобілізація вкрай необхідна, оскільки без неї Україна буде окупована росією», – зазначають соціологи за результатами «опитування».

Раніше повідомлялося, що в травні цього року було мобілізовано рекордну кількість українців. На посилення мобілізаційної кампанії вплинули як ухвалення нового закону, так і «висока громадянська свідомість населення».

☝️ Також відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номерами №12151 та №12152 були оприлюднені у понеділок, 28 жовтня.