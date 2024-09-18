З України втік народний депутат Одарченко – НАБУ

Народний депутат, якого підозрюють у корупційних діях, залишивши територію України, втік за кордон. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в середу, 18 вересня.

📢 «За попередніми оперативними даними детективів НАБУ чинний народний депутат України, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, порушив покладені на нього процесуальні обов’язки та незаконно перетнув державний кордон», – зазначено у заяві.

Прокуратура вже подала клопотання про стягнення внесеної застави у розмірі 15 мільйонів гривень на користь держави. Також було оголошено підозрюваного в розшук.

Від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стало відомо, що зазначений народний депутат, якого звинувачують у спробі підкупу керівника Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України, не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду.

Хоча офіційно ім’я депутата не розголошується, обставини вказують на Андрія Одарченка.

👉Нагадаємо, у листопаді 2023 року правоохоронні органи висунули підозру Одарченку, який намагався підкупити криптовалютою тодішнього голову Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Після арешту судом з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень, Одарченка звільнили під заставу.

Наприкінці червня поточного року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи щодо Андрія Одарченка по суті.

📌 Також раніше було повідомлено, що Слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування у справі колабораційної діяльності Олени Прасолової. Зловмисниця обіймає посаду «генеральної директорки» так званого «ГТРК лнр». Вона здійснювала інформаційну підтримку агресії росії, співпрацюючи з окупаційною адміністрацією.