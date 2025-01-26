З України втік каратист із Чернівців Євген Пилипюк

25-річний каратист із Чернівців Євген Пилипюк підтвердив, що після змагань в Італії він не повернувся до України. Як пояснив спортсмен, причиною такого рішення стала відсутність відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє Tribuna, посилаючись на відеозвернення Євгена. У своїй заяві каратист визнав власну провину та охарактеризував свій вчинок як “не гідний щодо української спільноти та воїнів”.

📢 «Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним по відношенню до української спільноти, наших воїнів», — зазначив він.

Пилипюк також розповів, що його тренер Олександр Пікулін пропонував за 4 тисячі доларів організувати відстрочку від мобілізації через вступ до аспірантури. За словами Євгена, він передав ці гроші, проте вступити не вдалося. У відповідь Пікулін запропонував спортсмену стати тренером, але і на цій посаді отримати відстрочку не вдалося. У результаті Євген прийняв рішення «законно виїхати».

Журналісти «Суспільного» звернулися до Олександра Пікуліна за коментарем. У відповідь тренер спростував слова Пилипюка, заявивши, що інформація про домовленості щодо відстрочки за гроші не відповідає дійсності.

Крім того, у своєму відео Євген наголосив, що його дружина Дарія Пилипюк не знала про його наміри залишитися за кордоном і не порушувала законодавства, оскільки не підписувала документів, які б зобов’язували її повернутися до України після змагань.

📢 «Вона не знала, що я маю намір виїхати й залишитися за кордоном. Вона не може нести відповідальність за мої дії, які я здійснював особисто», — підкреслив він.

21 січня Українська федерація карате заявила, що Євген Пилипюк та його дружина Дарія не повернулися в Україну до визначеного терміну після завершення змагань. Утім, 22 січня 18-річна Дарія повідомила «Суспільному», що вона перебуває у Чернівцях. Жінка наголосила, що конкретного терміну повернення для неї не встановлювали.

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Раніше, 15 січня, у Міністерстві молоді та спорту України зазначили, що 445 спортсменів і тренерів не повернулися з-за кордону у визначені строки.