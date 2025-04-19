З російського полону повернулися 277 українських захисників

У суботу, 19 квітня, між Україною та росією відбувся черговий обмін полоненими. За посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів на Батьківщину повернулися 277 українських захисників. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

📢 «Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину», — зазначив глава держави.

Він висловив щиру подяку всім, хто долучився до організації обміну, зокрема підкреслив роль Об’єднаних Арабських Еміратів, які виступили посередником у домовленостях із росією.

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📢 «Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх», — наголосив Зеленський.

З полону звільнили ще 277 українців, – ексклюзивні фото та відео СБУ

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📢 «Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

📌 Цей обмін полоненими став одним із найбільших у 2025 році. Нагадаємо, 19 березня з російського полону повернулися 197 українських військовослужбовців.

📢 «Серед звільнених сьогодні з російського полону найстарший — гвардієць, якому днями виповниться 61 рік. Уперше за довгий час свій день народження він зустріне в колі рідних. Наймолодшому серед оборонців — 20 років», – повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

В Україні триває системна робота з пошуку зниклих безвісти та визволення полонених. Вже у травні в регіонах України розпочнуть роботу представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Нові осередки допоможуть рідним отримувати актуальну інформацію та сприятимуть поверненню наших людей додому.

☝️ Також нагадаємо, що В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих воїнів. За даними штабу, були повернуті тіла воїнів, які до цього часу перебували в російських моргах. Загалом, за два роки діяльності, в рамках процедур репатріації, в Україну повернуто майже 9000 тіл загиблих військовослужбовців.