П’ятниця, 18 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна повернула тіла 909 загиблих захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна повернула тіла 909 загиблих захисників

В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих воїнів. Про це у п’ятницю, 18 квітня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед тіл загиблих захисників, повернених «на щиті», — оборонці, які полягли на різних ділянках фронту, зокрема:

  • Курахівський напрямок;
  • Покровський напрямок;
  • Бахмутський напрямок;
  • Вугледарський напрямок;
  • Луганський напрямок;
  • Запорізький напрямок;
  • Сумський напрямок;
  • Харківський напрямок.

Також, за даними штабу, були повернуті тіла воїнів, які до цього часу перебували в російських моргах.

🔹 За словами представників штабу, повернення загиблих стало можливим завдяки спільним зусиллям Коордштабу, Генерального штабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших державних структур.

🤝 До процесу також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста, який традиційно відіграє важливу роль у гуманітарних процедурах між сторонами конфлікту.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — зазначається в офіційному повідомленні.

📌 Україна і росія регулярно здійснюють обміни тілами військовослужбовців. Востаннє такий обмін відбувся 28 березня — тоді, за аналогічним механізмом, також вдалося повернути тіла 909 українських воїнів.

Загалом, за два роки діяльності, в рамках процедур репатріації, в Україну повернуто майже 9000 тіл загиблих військовослужбовців.

☝️ Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Найгарячіше – на Покровському напрямку: там відбулась третина боїв сьогодні

ПОДІЇ

Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

ВЛАДА

США пропонують послабити санкції проти росії в мирній пропозиції щодо війни рф проти України – Bloomberg

ПОДІЇ

Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО

У Києві добили чоловіка каструлею через російську музику

ВАЖЛИВО

Наслідки ракетної атака на Харків: одна людина загинула, 98 поранені

ВАЖЛИВО

Президент Польщі Дуда хоче доступу до французького ядерного щита

ПОДІЇ

Майже половина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

На фронті 114 бойових зіткнень, майже половина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Зброю росіянам постачає Китай – Зеленський

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип