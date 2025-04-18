Україна повернула тіла 909 загиблих захисників

В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих воїнів. Про це у п’ятницю, 18 квітня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед тіл загиблих захисників, повернених «на щиті», — оборонці, які полягли на різних ділянках фронту, зокрема:

Курахівський напрямок;

Покровський напрямок;

Бахмутський напрямок;

Вугледарський напрямок;

Луганський напрямок;

Запорізький напрямок;

Сумський напрямок;

Харківський напрямок.

Також, за даними штабу, були повернуті тіла воїнів, які до цього часу перебували в російських моргах.

🔹 За словами представників штабу, повернення загиблих стало можливим завдяки спільним зусиллям Коордштабу, Генерального штабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших державних структур.

🤝 До процесу також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста, який традиційно відіграє важливу роль у гуманітарних процедурах між сторонами конфлікту.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — зазначається в офіційному повідомленні.

📌 Україна і росія регулярно здійснюють обміни тілами військовослужбовців. Востаннє такий обмін відбувся 28 березня — тоді, за аналогічним механізмом, також вдалося повернути тіла 909 українських воїнів.

Загалом, за два роки діяльності, в рамках процедур репатріації, в Україну повернуто майже 9000 тіл загиблих військовослужбовців.

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☝️ Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про чергове продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.