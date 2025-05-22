Четвер, 22 Травня, 2025
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З початку року виїхали ще 100 тисяч людей з України

Денис Молотов
Денис Молотов
З початку року виїхали ще 100 тисяч людей з України

З початку 2025 року кількість українців, які залишили країну, зросла ще на 100 тисяч людей. Про це свідчать дані моніторингу основних подій в економіці, який оприлюднило Міністерство економіки України.

За інформацією Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня 2025 року у світі зафіксовано 6,918 млн біженців з України. З них 6,358 млн перебувають у Європі, ще понад 560 тисяч — поза її межами.

☝️ У порівнянні з 16 грудня 2024 року кількість українських біженців у Європі збільшилася на 104 тисячі людей.

З початку року виїхали ще 100 тисяч людей з України🔹 Найбільше громадян України прийняли наступні країни:
  • Німеччина — 1,443 млн осіб,
  • Польща — 999,7 тис.,
  • Чехія — 401,4 тис.,
  • Велика Британія — 254,0 тис.,
  • Іспанія — 235,7 тис.,
  • Італія — 171,0 тис.,
  • Франція — 70,1 тис.

Крім того, на території росії станом на 30 червня 2022 року перебуває 1,2 млн осіб, які отримали статус біженців. У Білорусі таких — 44 тисячі, за даними на 31 березня 2025 року.

📊 Агентство ООН у справах біженців також провело соціологічне дослідження серед українців, які мешкають у різних країнах Європи. Опитування охопило 6471 респондента у період з жовтня 2024 по квітень 2025 року. Серед опитаних — 99% громадяни України, 77% — жінки, а середній вік становить 44 роки.

📌 За результатами дослідження:

  • Віком 18–59 років — 36% жінок, 17% чоловіків.
  • Найбільше виїхало у першому (28%) та другому (14%) кварталах 2022 року.
  • До початку повномасштабної війни 52% працювали в Україні, нині 42% працевлаштовані у країнах перебування.
  • 5% були безробітними до виїзду, а після — 16% залишаються без роботи.

📢 «До виїзду з України — 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування — 42%. До виїзду з України — 5% безробітних, безробітні в країні перебування — 16%», — йдеться у звіті ООН.

📌 На тлі війни Україна переживає глибоку демографічну кризу, яка посилилася саме внаслідок масштабної міграції молодого населення.

 

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