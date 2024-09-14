З автомата розстріляли поліцейських у Хмельницькій області

У Хмельницькій області працівники спецпідрозділу КОРД під час спецоперації затримали чоловіка, який у ніч на 14 вересня відкрив вогонь з автомата по двох службових автомобілях, поранивши поліцейського та цивільного. Про це інформує поліція Хмельницької області.

Інцидент стався близько першої години ночі в селі Олешин, що входить до Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого мешканця для перевірки причин переміщення під час дії комендантської години. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – тест на приладі (драгері) показав 1,27 проміле алкоголю в крові.

Після складання протоколу водій пішов додому, обіцяючи вирішити питання з автомобілем, залишивши в машині свого пасажира. Однак він повернувся вже зі зброєю – автоматом Калашникова – і почав стріляти по поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та викликали підмогу.

Зловмисник здійснив 60 пострілів з автомата Калашникова, поранивши одного з поліцейських та пасажира свого автомобіля. Обох постраждалих було госпіталізовано. На цей час, один із правоохоронців перебуває у важкому стані.

Два службові автомобілі зазнали пошкоджень. Один з яких належав патрульному екіпажу, що зупинив зловмисника, а інший – спецпризначенцям, які прибули за викликом на допомогу колегам. Зловмисника вдалося затримати силами КОРД.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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👉 Нагадаємо, що в Київському районі Одеси 6 вересня сталася схожа подія – невідомий відкрив стрілянину, внаслідок чого було поранено людину.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події.