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Вирок для колаборанта, який очолював окупаційну «поліцію лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Вирок для колаборанта, який очолював окупаційну «поліцію лнр»

Завдяки системній роботі та доказам, зібраним Службою безпеки України, до відповідальності притягнуто чергового колаборанта, який сприяв російській окупаційній владі. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та засудив до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про мешканця Луганської області, який після повномасштабного вторгнення добровільно обійняв посаду керівника так званого «райвідділу внутрішніх справ мвс лнр» у тимчасово окупованому селищі Мілове.

Як встановило слідство, ще до 24 лютого 2022 року фігурант активно підтримував проросійські сили. Зрадник брав участь у незаконних збройних формуваннях «лнр». Його подальша кар’єра була тісно пов’язана з «силовими структурами» псевдореспубліки: обіймав посади в «мвс лнр», зокрема в таких населених пунктах як Лутугине та Хрустальний (раніше — Красний Луч).

У листопаді 2022 року зрадник отримав чергове «підвищення»: окупаційна адміністрація призначила його начальником «поліції» у Міловому. На цій посаді він брав участь у репресіях проти місцевого населення, а також погрожував проукраїнськи налаштованим громадянам каральними заходами з боку російських силових структур.

Судовий вирок: 15 років тюрми та конфіскація

Вирок для колаборанта, який очолював окупаційну «поліцію лнр»Суд повністю погодився з аргументами обвинувачення та виніс вирок відповідно до ч. 7 ст. 111-1 ККУ — колабораційна діяльність. Окрім позбавлення волі, все майно зловмисника підлягає конфіскації.

Водночас сам фігурант наразі переховується на тимчасово окупованій території, тож початок виконання вироку відтерміновується — термін буде рахуватися з моменту його затримання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

☝️ Також нагадаємо, що в Україні заочно засуджено мешканку тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній Красний Луч, Луганщина), яка добровільно обійняла керівну посаду в системі освіти, створеній окупаційною адміністрацією.

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