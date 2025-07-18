Колаборантку з окупованого Хрустального засуджено до 8 років ув’язнення

В Україні заочно засуджено мешканку тимчасово окупованого міста Хрустальний (колишній Красний Луч, Луганщина), яка добровільно обійняла керівну посаду в системі освіти, створеній окупаційною адміністрацією. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, у 2023 році жінка, яка раніше працювала вчителькою інформатики, погодилась очолити так зване «управління освіти» в структурі окупаційної псевдовлади. Вона координувала процес переходу місцевих шкіл на російські стандарти освіти.

Фігурантка активно співпрацювала як із представниками окупаційної адміністрації, так і з чиновниками з путінської партії «єдина росія». На сьогодні вона обіймає посаду «начальника управління освіти по муніципальним утворенням Красний Луч та Антрацит» у складі так званого «міністерства освіти і науки лнр».

Під її керівництвом у школах міста:

запроваджено освітні програми та підручники рф;

запроваджено освітні програми та підручники рф; введено російські стандарти навчання;

організовано «курси підвищення кваліфікації» для вчителів у регіонах держави-агресора.

Суд визнав її винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, та призначив покарання: 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

❗ Вирок набуде чинності після її затримання. Наразі жінка перебуває в розшуку.

Розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила та оголосила про підозру у воєнних злочинах так званому «воєнкому лнр», який причетний до організації примусової мобілізації на окупованій частині Луганської області.