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ЕКОНОМІКА

Виробництво власної зброї буде під землею – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Виробництво власної зброї буде під землею - Зеленський

Україна розпочинає виробництво власної зброї на підземних заводах, зокрема через затримки у постачанні військової допомоги від міжнародних партнерів. Про це 7 вересня заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на міжнародному економічному форумі, який відбувся в Італії.

📢 «Ми будуємо підземні об’єкти для виробництва зброї, щоб українські солдати мали можливість захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримуються», – наголосив він.

Зеленський також підкреслив, що українські розробники створили новітні дрони та ракети, які вже використовуються для «повернення війни на територію росії».

В кінці свого виступу Зеленський підкреслив, що настане момент, коли путін відчує тиск і буде прагнути лише одного – миру.

👉 Раніше повідомлялося, що Україна вперше випробувала новий ракетно-дроновий комплекс «Паляниця». За словами Зеленського, це зразок власної зброї, створеної українськими інженерами. Це є «методом відплати агресору».

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