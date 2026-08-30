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На Алеї Захисників Луганщини у Дніпрі відбувся патріотичний забіг

Денис Молотов
Денис Молотов
На Алеї Захисників Луганщини у Дніпрі відбувся патріотичний забіг
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Дніпрі провели 9-й Всеукраїнський патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Спортивно-меморіальний захід приурочили до Дня пам’яті захисників України. Він об’єднав луганців, які вимушено проживають у різних регіонах країни та за кордоном. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Головна мета події — вшанувати звитягу українських оборонців та висловити щиру підтримку родинам полеглих військовослужбовців.

Перед стартом до учасників звернувся перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Іван Бочко.

📢 «Важко словами описати дві речі: мужність наших Героїв, а також біль втрати їхніх близьких. Але сьогодні ми можемо вшанувати пам’ять українських воїнів простими речами, наприклад: пробігтися в цей сонячний світанок», – наголосив перший заступник керівника ОДА.

Дистанції, присвята та пам’ятні нагороди

Ця щорічна акція відбувається на всій території України, а також за кордоном. Долучитися до забігу можуть усі охочі: спортсмени, військовослужбовці, родини полеглих воїнів та небайдужі громадяни  Кожен учасник мав можливість присвятити свій старт конкретному Захиснику або Захисниці.

Організатори запропонували учасникам на вибір три дистанції:

  • 2 кілометри;
  • 5 кілометрів;
  • 10 кілометрів.

Після фінішу всі учасники забігу отримали пам’ятні тематичні медалі.

До патріотичної акції на Алеї Захисників Луганщини долучилися співробітники обласної влади та посадовці релокованих територіальних громад, вкотре засвідчивши нерозривну згуртованість регіону.

👉 Також нагадаємо, що У День пам’яті захисників України Луганська обласна державна адміністрація (ОДА/ОВА) підтримала загальнонаціональну ініціативу «Стіл пам’яті».

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