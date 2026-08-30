Референдум в Ісландії щодо вступу до ЄС

Громадяни Ісландії не підтримали урядову ініціативу щодо відновлення офіційного діалогу про приєднання країни до Європейського Союзу. За підсумками підрахунку бюлетенів, 52,8% учасників голосування висловилися проти євроінтеграційного курсу. Про це повідомляє видання Politico у неділю, 30 серпня.

За відновлення переговорного процесу з Брюсселем проголосували 47,2% виборців.

Загальний розрив між прихильниками та противниками євроінтеграції склав близько 12 600 голосів.

🔹 Розкол між столицею та регіонами за високої явки

Плебісцит, що відбувся 29 серпня, продемонстрував високу громадянську активність серед 400-тисячного населення острова.

Водночас результати засвідчили виразний географічний розкол у суспільних настроях:

у столиці країни Рейк’явіку явка перевищила 60%, і більшість містян підтримали рух до ЄС;

у сільських регіонах на дільниці прийшли понад 80% виборців, які переважною більшістю виступили проти вступу.

Саме висока мобілізація жителів аграрних та рибальських районів визначила фінальний результат голосування.

🔹 Історія євроінтеграційних спроб Рейк’явіка

Ісландія вперше подала заявку та розпочала перемовини про членство у Євросоюзі ще у 2009 році.

Тоді переговорний процес тривав складно і без суттєвого прогресу, доки у 2015 році влада офіційно не заморозила його. Головним каменем спотикання стали суперечки щодо захисту національного рибного промислу та розподілу квот на вилов риби в Атлантиці.

Повернутися до питання європейської інтеграції пообіцяв уряд прем’єр-міністерки Кріструн Фростадоттір, сформований наприкінці 2024 року. Втім, результати референдуму знову поставили на паузу зближення острівної держави з блоком.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія обізнана із ситуацією щодо блокування в Україні окремих законодавчих реформ у сфері верховенства права. Про це заявив речник Єврокомісії з питань розширення Маркус Ламмерт.