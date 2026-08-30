Зросла кількість загиблих людей у селі Мила: четверо людей вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв унаслідок масштабного вибуху та вторинної детонації в селі Мила Бучанського району збільшилася до 38 людей. Ще четверо мешканців вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський.

За словами глави держави, рятувальні служби продовжують шукати людей та безперервно ліквідовувати наслідки вибухів.

📢 «На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває», – зазначив Володимир Зеленський.

Розмінування території та робота піротехніків

Основні осередки пожеж на місці влучання рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Водночас прилегла територія залишається щільно засміченою розлитими та розкиданими вибухонебезпечними предметами.

У населеному пункті в цілодобовому режимі чергують та працюють піротехнічні розрахунки ДСНС України. Фахівці метр за метром обстежують ділянки, виявляють та знешкоджують небезпечні боєприпаси.

Статистика атак рф за тиждень

Президент наголосив, що російські окупаційні війська продовжують здійснювати масований повітряний терор мирних українських міст і прикордоння.

Лише за останній тиждень загарбники випустили по території нашої держави:

майже 2 000 ударних безпілотників;

понад 1 600 керованих авіаційних бомб;

31 ракету різного типу, включно з балістичним озброєнням виробництва КНДР.

Під цілодобовими ворожими ударами залишаються Нікополь, Краматорськ, Херсон, а також громади на Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині та Сумщині. Глава держави підкреслив, що на кожен російський злочин Україна готує справедливі відповіді.

Надзвичайна подія в селі Мила поблизу Житомирської траси сталася ввечері 28 серпня, після чого на складах почалася масштабна пожежа із серією сильних детонацій.