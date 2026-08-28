ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф знищила склад ЮНІСЕФ на Київщині із допомогою для дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
рф знищила склад ЮНІСЕФ на Київщині із допомогою для дітей
Ілюстративне фото з відкритих джерел / наслідки попередніх атак рф на Київщину / ДСНС України

Дитячий фонд ООН заявив про повне знищення своїх запасів гуманітарної допомоги внаслідок російського комбінованого удару по Київській області. Ворожа атака припала на орендований логістичний об’єкт у селищі Чубинське. Про це йдеться в офіційній заяві ЮНІСЕФ, оприлюдненій у п’ятницю, 28 серпня.

Міжнародна організація підтвердила значні втрати майна, призначеного для цивільного населення.

📢 «Вчора внаслідок атаки, яка уразила орендований ЮНІСЕФ склад у Чубинському Київської області, було знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей», – повідомили представники фонду.

Загроза зриву постачання допомоги напередодні зими

У знищених приміщеннях зберігалися сформовані вантажі екстреної підтримки для українських родин із дітьми, які постраждали через бойові дії.

В організації наголосили, що ця атака суттєво ускладнює роботу місії в Україні. Втрата складських резервів перешкоджає своєчасній доставці речей першої потреби найвразливішим категоріям громадян перед початком холодного сезону.

Системний терор логістичної інфраструктури

Обстріл Чубинського став частиною масованої кампанії ворога проти цивільної інфраструктури столиці та прилеглих районів.

27 серпня російська армія безперервно била по Києву та Київській області ракетами і безпілотниками, обравши ключовими цілями великі термінали та складські хаби.

Крім міжнародних гуманітарних фондів, у серпні під ворожими ударами регулярно опинялися склади провідних продуктових мереж України. Зокрема, значних збитків зазнали розподільчі центри АТБ, «Фора», Varus, «Сільпо», NOVUS та інших ритейлерів.

👉 Також нагадаємо, що в п’ятницю, 28 серпня, російські окупаційні війська завдали ударів реактивними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Слобідський райони міста.

⚠️ Окупаційні російські війська завдали масштабних руйнувань інфраструктурі торговельних мереж, знищивши близько 90% складської логістики. Водночас держава контролює ситуацію, і дефіциту продовольства в країні не виникне. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рівні права для громад: можливість фінансувати житло для ВПО

ЛУГАНЩИНА

Відбулось 207 бойових зіткнень, ворог запустив 5,3 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Загальнонаціональне місце пам’яті: підписано закон про Український національний пантеон

ВЛАДА

Прокуратура розслідує обставини вибухів та детонації на Київщині

КРИМІНАЛ

Розвідка про підготовку масштабної мобілізації на росії

ВАЖЛИВО

Обклеювання автомобілів плівкою: як змінити колір і зовнішній вигляд машини без фарбування

СУСПІЛЬСТВО

На Харківщині ворожий БпЛА атакував електропоїзд «Лозова – Харків», є загиблі та важкопоранені

ВАЖЛИВО

У Румунії заявили про затонуле судно після пожежі в Чорному морі, моряки повідомляли про дрон

ПОДІЇ

ВАКС відправив під варту ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру

ВАЖЛИВО

ООН і МКЧХ закликали встановити обмеження на автономну зброю

ПОДІЇ

За добу на фронті сталось 209 боїв, росія здійснила 3200 обстрілів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Samsung представила Galaxy S26 FE: 200-мегапіксельної камери немає, зате є One UI 9 і 7 років оновлень

ТЕХНОЛОГІЇ

Фільтрації, примусова мобілізація та репресії: окупанти на Луганщині

КРИМІНАЛ

На Дніпропетровщині ввели особливий режим через перелітну сарану

ПОДІЇ

Партнерство з органами влади: для Молодіжного Конгресу Луганщини провели навчання

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип