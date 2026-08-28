рф знищила склад ЮНІСЕФ на Київщині із допомогою для дітей

Дитячий фонд ООН заявив про повне знищення своїх запасів гуманітарної допомоги внаслідок російського комбінованого удару по Київській області. Ворожа атака припала на орендований логістичний об’єкт у селищі Чубинське. Про це йдеться в офіційній заяві ЮНІСЕФ, оприлюдненій у п’ятницю, 28 серпня.

Міжнародна організація підтвердила значні втрати майна, призначеного для цивільного населення.

📢 «Вчора внаслідок атаки, яка уразила орендований ЮНІСЕФ склад у Чубинському Київської області, було знищено життєво необхідні товари для дітей та сімей», – повідомили представники фонду.

Загроза зриву постачання допомоги напередодні зими

У знищених приміщеннях зберігалися сформовані вантажі екстреної підтримки для українських родин із дітьми, які постраждали через бойові дії.

В організації наголосили, що ця атака суттєво ускладнює роботу місії в Україні. Втрата складських резервів перешкоджає своєчасній доставці речей першої потреби найвразливішим категоріям громадян перед початком холодного сезону.

Системний терор логістичної інфраструктури

Обстріл Чубинського став частиною масованої кампанії ворога проти цивільної інфраструктури столиці та прилеглих районів.

27 серпня російська армія безперервно била по Києву та Київській області ракетами і безпілотниками, обравши ключовими цілями великі термінали та складські хаби.

Крім міжнародних гуманітарних фондів, у серпні під ворожими ударами регулярно опинялися склади провідних продуктових мереж України. Зокрема, значних збитків зазнали розподільчі центри АТБ, «Фора», Varus, «Сільпо», NOVUS та інших ритейлерів.

👉 Також нагадаємо, що в п’ятницю, 28 серпня, російські окупаційні війська завдали ударів реактивними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Слобідський райони міста.

⚠️ Окупаційні російські війська завдали масштабних руйнувань інфраструктурі торговельних мереж, знищивши близько 90% складської логістики. Водночас держава контролює ситуацію, і дефіциту продовольства в країні не виникне. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.