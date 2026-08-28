Атака на Харків 28 серпня: ворог поцілив у торговельний центр

У п’ятницю, 28 серпня, російські окупаційні війська завдали ударів реактивними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Слобідський райони міста. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢 «Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, влучання – у торговий центр. Зʼясовуємо всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удар», – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі реактивний дрон поцілив у будівлю торговельного закладу. У мережі оприлюднили кадри моменту прильоту безпілотника по будівлі ТЦ «Караван».

За інформацією рятувальників ДСНС Харківської області, ворожий удар припав на будівлю непрацюючого торговельного центру.

У результаті влучання сталися часткові руйнування конструкцій, зайнялися меблі та внутрішнє обладнання. Попри ризик повторних атак з боку окупантів, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, на цій локації обійшлося без жертв і постраждалих.

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Наслідки влучання у Слобідському районі міста

Ще один реактивний дрон-камікадзе вибухнув у Слобідському районі Харкова, спричинивши руйнування серед житлової забудови.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено адміністративну споруду, шість автомобілів і приватні будинки.

Внаслідок атаки медична допомога знадобилася двом місцевим мешканкам віком 75 та 95 років. У жінок діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали постраждалим усю необхідну допомогу, а комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки прильоту.

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Системні удари противника по торговельних центрах

Окупаційна російська армія продовжує цілеспрямовано бити по торговельних комплексах та місцях масового скупчення людей.

Напередодні, 27 серпня, ворожий безпілотник атакував торгівельний заклад в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок того вибуху загинув 40-річний чоловік, а двоє цивільних отримали поранення.

Крім того, вранці 28 серпня окупанти завдали удару по території торговельного центру в Запоріжжі. Там спалахнула масштабна пожежа на площі близько двох тисяч квадратних метрів, четверо людей дістали травми.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська завдали масштабних руйнувань інфраструктурі торговельних мереж, знищивши близько 90% складської логістики. Водночас держава контролює ситуацію, і дефіциту продовольства в країні не виникне.