Світоліна розгромила Сієрру та вийшла до другого кола US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено стартувала на US Open-2026. Дев’ята сіяна турніру у першому колі перемогла представницю Аргентини Солану Сієрру з рахунком 6:1, 6:2.

Матч на корті Louis Armstrong Stadium тривав лише 52 хвилини. Світоліна одразу захопила ініціативу, виграла перший сет із двома брейками, а в другій партії не дозволила суперниці повернутися в гру.

За даними WTA, для Світоліної це була дев’ята перемога в останніх 11 стартових матчах на турнірах Grand Slam. Українка також довела свою загальну кількість перемог на мейджорах до 117 — це найкращий показник серед представниць України в одиночному розряді у Відкритій ері.

Світоліна без проблем подолала перший бар’єр

Ключовою перевагою українки стала якість гри на прийомі. Світоліна чотири рази взяла подачу Сієрри, тоді як аргентинка не реалізувала жодного брейкпойнта. Такий сценарій не дозволив 22-річній суперниці нав’язати затяжні розіграші або перевірити Світоліну у вирішальному сеті.

Офіційний сайт US Open назвав виступ українки одним із найпереконливіших результатів першого дня жіночої сітки. Світоліна стала однією з кількох сіяних тенісисток, які розпочали американський мейджор без нервової боротьби.

У другому колі на Світоліну чекає новий суперник з основної сітки US Open. Перемога над Сієррою дозволила українці зберегти сили на наступний матч і продовжити виступ на останньому турнірі Grand Slam сезону.

Нагадаємо, раніше Світоліна та Монфіс програли Бенчич і Коболлі у півфіналі міксту US Open