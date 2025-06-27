Обшуки у справі Гусакова: перевіряють банківські картки та криптовалюту

Правоохоронні органи України здійснюють масштабні слідчі дії у двох містах — Києві та Львові — у межах розслідування ймовірного шахрайства під час збору благодійних коштів, які нібито збиралися на лікування Назарія Гусакова. Про це 27 червня повідомила пресслужба Національної поліції України.

📢 «Слідчі дії проходять у Києві у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ», — йдеться у заяві правоохоронців.

Згідно з повідомленням, обшуки проводилися не лише за місцем проживання самого Гусакова, але й у помешканнях осіб, яких він нібито залучав до збору коштів. Мова, зокрема, про його знайомих та друзів, чиї банківські картки використовувалися для отримання благодійних переказів.

☝️ Окрім цього, правоохоронці перевіряють діяльність ще однієї особи. Вона, за даними слідства, могла бути причетною до трансакцій у криптовалюті та допомагала з виведенням готівкових і безготівкових коштів, зібраних з метою пожертви.

В межах розслідування фахівці Департаменту кіберполіції проводять аналіз фінансових потоків, що проходили через криптогаманці. Зі свого боку, Державна служба фінансового моніторингу України вивчає операції по банківських рахунках Назарія Гусакова та інших фігурантів справи, які можуть бути пов’язані зі збором фінансів.

📢 «Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності», — додали в Нацполіції.

Наразі правоохоронці встановлюють коло можливих потерпілих, які довірили свої кошти й могли постраждати від зловживань. Представники Головного слідчого управління звертаються до громадян, що здійснювали перекази на рахунки, пов’язані із цим збором. Правоохоронці просять повідомити будь-яку важливу інформацію за телефоном: 099 302 15 24.

📢 «Правоохоронці просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління», — наголошується в офіційному повідомленні.

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На цьому тлі варто згадати низку подібних випадків, які нещодавно були зафіксовані в інших регіонах.

💢 Зокрема:

– У Львові правоохоронці повідомили про підозру керівнику благодійного фонду. Він, за даними слідства, завдав збитків волонтерам і військовим на суму майже 1,3 млн гривень, користуючись довірою та збираючи кошти під приводом допомоги ЗСУ.

– У Києві нещодавно засудили псевдоволонтера, який під виглядом соціального працівника обкрадав пенсіонерів, обіцяючи допомогу від міської адміністрації. Його визнали винним у низці шахрайських дій і засудили до п’яти з половиною років позбавлення волі.

– У Києві скеровано до суду обвинувальний акт проти заступника голови Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Його підозрюють у розтраті понад 2,2 млн гривень бюджетних коштів.

На цей час правоохоронці працюють над верифікацією кожного епізоду, який може свідчити про злочинний характер використання благодійних пожертв. Очікується, що найближчим часом буде оприлюднено більше деталей щодо результатів обшуків, а також подальших кроків у рамках цього провадження.