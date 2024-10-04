Викрито посадовця ДСНС, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника начальника одного з районних управлінь ДСНС у Полтавській області, який налагодив незаконну схему та організував «бізнес» для військовозобов’язаних, що прагнуть уникнути мобілізації. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 4 жовтня.

За інформацією слідства, посадовець за 20 тисяч доларів пропонував за допомогою своїх знайомих оформити II групу інвалідності, а також вносити відповідні дані до державних реєстрів. Окрім цього, він обіцяв сприяти своїм «клієнтам» у разі виникнення «форс-мажорних» обставин.

В ході розслідування було задокументовано отримання посадовцем 20 тисяч доларів та оригіналів документів одного з призовників.

Під час обшуку в його помешканні було вилучено пакет з документами ще одного «клієнта».

Підозрюваному заступнику начальника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Раніше повідомлялося, що працівники Міграційної служби також були викриті в організації подібних схем для тих, хто прагнув уникнути мобілізації.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу в умовах мобілізації на особливий період». Основною зміною стало скорочення терміну явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) за повісткою.