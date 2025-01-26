Понеділок, 27 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Виявлено пошкодження підводного латвійського кабелю у Балтійському морі

Денис Молотов
Денис Молотов
Виявлено пошкодження підводного латвійського кабелю у Балтійському морі

У неділю вранці було зафіксовано пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, який належить Латвійському державному центру радіо і телемовлення (LVRTC). Про це повідомляє LSM.

Згідно з інформацією, перебої у передачі даних на відрізку між Вентспілсом і Готландом були виявлені за допомогою системи моніторингу. Наразі LVRTC забезпечує передачу даних за альтернативними маршрутами.

Попри це, може спостерігатися деяке уповільнення швидкості, хоча для більшості користувачів у Латвії це залишається непомітним.

Фахівці LVRTC спільно з партнерами провели перевірку та виконали заміри мережі, використовуючи обладнання, встановлене у Вентспілсі.

📢 «На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив», – зазначила представниця LVRTC Вінета Спругайне в коментарі для агентства LETA.

Про інцидент уже поінформовано відповідні відомства. За словами фахівців, через розташування кабелю на глибині понад 50 метрів точний характер пошкоджень стане відомим лише після початку ремонтних робіт.

Прем’єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня скликала нараду за участі міністрів та керівників профільних служб.

📢 «Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з’ясувати обставини і розслідувати подію», – зазначила вона.

☝️ Нагадаємо, що з 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено десять підводних кабелів, що вплинуло на країни, такі як Естонія, Фінляндія, Швеція, Німеччина та Литва. Щонайменше два інциденти пов’язані з кораблями, які, тягнучи по дну якорі, завдали пошкоджень кабелям.

Попередня стаття
Результати повторної атаки на російський НПЗ у Рязані
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Майже половина атак рф припала на Покровський напрямок – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

З України втік каратист із Чернівців Євген Пилипюк

СПОРТ

Відповідатимуть перед Законом організатори “референдуму” на Луганщині

КРИМІНАЛ

Не існує жодних «мирних планів» завершення війни за «100 днів» – керівник ОП

ВЛАДА

На фронті відбулося 99 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Нове ураження Рязанського НПЗ на росії підтвердили в Генштабі

ВІЙНА

Ізраїль вже передає в Україну російську зброю: аналітики OSINT

ВІЙНА

Росіяни продовжують бити по Нікопольщині з артилерії – ОВА

ВІЙНА

У Нідерландах сталось зухвале пограбування музею: викрадено румунські артефакти

ПОДІЇ

Результати повторної атаки на російський НПЗ у Рязані

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип