Виявлено пошкодження підводного латвійського кабелю у Балтійському морі

У неділю вранці було зафіксовано пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, який належить Латвійському державному центру радіо і телемовлення (LVRTC). Про це повідомляє LSM.

Згідно з інформацією, перебої у передачі даних на відрізку між Вентспілсом і Готландом були виявлені за допомогою системи моніторингу. Наразі LVRTC забезпечує передачу даних за альтернативними маршрутами.

Попри це, може спостерігатися деяке уповільнення швидкості, хоча для більшості користувачів у Латвії це залишається непомітним.

Фахівці LVRTC спільно з партнерами провели перевірку та виконали заміри мережі, використовуючи обладнання, встановлене у Вентспілсі.

📢 «На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив», – зазначила представниця LVRTC Вінета Спругайне в коментарі для агентства LETA.

Про інцидент уже поінформовано відповідні відомства. За словами фахівців, через розташування кабелю на глибині понад 50 метрів точний характер пошкоджень стане відомим лише після початку ремонтних робіт.

Прем’єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня скликала нараду за участі міністрів та керівників профільних служб.

📢 «Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з’ясувати обставини і розслідувати подію», – зазначила вона.

☝️ Нагадаємо, що з 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено десять підводних кабелів, що вплинуло на країни, такі як Естонія, Фінляндія, Швеція, Німеччина та Литва. Щонайменше два інциденти пов’язані з кораблями, які, тягнучи по дну якорі, завдали пошкоджень кабелям.