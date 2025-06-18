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Вибиті вікна, знищені авто: Запоріжжя після атаки БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибиті вікна, знищені авто: Запоріжжя після атаки БпЛА

У ніч на 18 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, використавши щонайменше 13 ударних безпілотників. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «Вночі ворог направив на місто тринадцять безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 кв. м», — написав Федоров.

🔥 Унаслідок обстрілу вибухова хвиля та уламки серйозно пошкодили житлові будинки — в багатьох із них вибиті вікна. Знищено кілька приватних автомобілів, зафіксовані займання на складських об’єктах.

📢 «Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях. Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА», додав очільник ОВА.

Відомо, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків та шість нежитлових споруд. Комунальні служби вже закрили віконні отвори листами OSB у п’яти багатоповерхівках. Ліквідація наслідків триває.

Загальна ситуація в області

За добу російські війська завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області:

▪️ 4 ракетні удари було спрямовано по самому Запоріжжю;
▪️ 12 авіаударів влучили по Камʼянському, Гуляйполю, Ольгівському, Малинівці, Успенівці, Полтавці та Новодарівці;
▪️ 225 ударних дронів FPV та інших типів атакували щонайменше 10 населених пунктів, серед яких Лежине, Біленьке, Щербаки, Чарівне, Мала Токмачка та інші;
▪️ 6 обстрілів з РСЗВ припали на райони Гуляйполя, Новоданилівки та Новодарівки;
▪️ 164 артилерійські удари зафіксовано по восьми населених пунктах, зокрема по Біленькому, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новодарівці.

🚨 Всього надійшло 53 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських об’єктів, автотранспорту й об’єктів інфраструктури.

Станом на ранок інформації про загиблих чи поранених не надходило. На місцях працюють рятувальники та аварійні служби.

☝️ Також нагадаємо, що Вночі проти 17 червня столиця України вкотре зазнала масованої атаки з повітря. Одним із наслідків ворожого удару стало пошкодження вантажних вагонів із зерном на об’єктах Укрзалізниці в Києві.

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