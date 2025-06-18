Вибиті вікна, знищені авто: Запоріжжя після атаки БпЛА

У ніч на 18 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, використавши щонайменше 13 ударних безпілотників. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «Вночі ворог направив на місто тринадцять безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 кв. м», — написав Федоров.

🔥 Унаслідок обстрілу вибухова хвиля та уламки серйозно пошкодили житлові будинки — в багатьох із них вибиті вікна. Знищено кілька приватних автомобілів, зафіксовані займання на складських об’єктах.

📢 «Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях. Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА», — додав очільник ОВА.

Відомо, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків та шість нежитлових споруд. Комунальні служби вже закрили віконні отвори листами OSB у п’яти багатоповерхівках. Ліквідація наслідків триває.

Загальна ситуація в області

За добу російські війська завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області:

▪️ 4 ракетні удари було спрямовано по самому Запоріжжю;

▪️ 12 авіаударів влучили по Камʼянському, Гуляйполю, Ольгівському, Малинівці, Успенівці, Полтавці та Новодарівці;

▪️ 225 ударних дронів FPV та інших типів атакували щонайменше 10 населених пунктів, серед яких Лежине, Біленьке, Щербаки, Чарівне, Мала Токмачка та інші;

▪️ 6 обстрілів з РСЗВ припали на райони Гуляйполя, Новоданилівки та Новодарівки;

▪️ 164 артилерійські удари зафіксовано по восьми населених пунктах, зокрема по Біленькому, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новодарівці.

🚨 Всього надійшло 53 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських об’єктів, автотранспорту й об’єктів інфраструктури.

Станом на ранок інформації про загиблих чи поранених не надходило. На місцях працюють рятувальники та аварійні служби.

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☝️ Також нагадаємо, що Вночі проти 17 червня столиця України вкотре зазнала масованої атаки з повітря. Одним із наслідків ворожого удару стало пошкодження вантажних вагонів із зерном на об’єктах Укрзалізниці в Києві.