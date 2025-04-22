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Вибух на арсеналі ГРАУ у Володимирській області на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибух на арсеналі ГРАУ у Володимирській області на росії

Вибух на арсеналі ГРАУ у Володимирській області на росії зафіксували очевидці. Влада повідомила про евакуацію мешканців і обмеження руху.

У вівторок, 22 квітня, російські Telegram-канали оприлюднили відео, зняті поблизу 51 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони рф, розташованого в Кіржацькому районі. На записах видно димові хмари та чути вибухи.

За попередніми даними, населені пункти Мирний і Барсово потрапили до зони ризику, у зв’язку з чим місцева влада розпочала евакуаційні заходи. Також перекрито трасу з боку москви в напрямку Кіржача.

Губернатор Володимирської області також підтвердив факт потужного вибухового інциденту.

📢 «У Кіржацькому районі стався вибух. На місці працюють відповідальні служби. Більш детальну інформацію буде повідомлено пізніше», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас посадовець наголосив, що оприлюднення несанкціонованої інформації може призвести до штрафів. Попри це, в інтернеті вже з’явилися численні відеозаписи з коментарями місцевих мешканців.

Згідно з відкритими джерелами, 51 арсенал є одним з найбільших складів боєприпасів на росії. Він розташований за 8 кілометрів від міста Кіржач. Там можуть зберігатися до 105 тисяч тонн боєприпасів: артилерійські снаряди, ракети для реактивних систем залпового вогню, елементи зенітно-ракетних комплексів, а також тактичні ракети типу “Точка-У”. Відстань до кордону України становить понад 500 кілометрів.

Нагадаємо, раніше українські сили уразили об’єкт у Курській області рф, де було знищено близько 20 операторів безпілотників. А в березні ЗСУ завдали удару по командному пункту 98-ї повітряно-десантної дивізії росії у населеному пункті Калініна на Донеччині.

Також раніше Українські Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ повідомили про успішну операцію зі знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів «Бук» у Курській області на росії. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 7 квітня.

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