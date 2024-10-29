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ВІЙНА

Всі російські ППО С-300 в Ірані були знищені Ізраїлем – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Всі російські ППО С-300 в Ірані були знищені Ізраїлем - ЗМІ

Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряної атаки на військові об’єкти в Ірані 26 жовтня. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані від американських та ізраїльських офіційних джерел.

За інформацією, під час операції, в якій брали участь близько ста ізраїльських бойових літаків, С-300 змогли перехопити лише частину ракет (кілька сотень), випущених по цілях в Ірані. З чотирьох російських комплексів, переданих Ірану, було знищено три, а четвертий був ліквідований раніше.

Дані Інституту вивчення війни (ISW) свідчать, що один із комплексів С-300 розташовувався біля аеропорту Тегерану, тоді як інші охороняли стратегічно важливі енергетичні об’єкти, включаючи нафтовий порт, нафтопереробний завод і газове родовище.

Зазначається, що втрата С-300 підвищує вразливість іранської інфраструктури до ракетних атак. Їх терористичні “друзі” росіяни не здатні надати Ірану більш сучасні системи С-400 через їх активне застосування у війні в Україні.

☝️ Нагадаємо, що Ізраїль здійснив удари по іранських об’єктах 26 жовтня, у відповідь на ракетну атаку з боку Ірану. Відбулась серія потужних вибухів у Тегерані та інших іранських містах.

📌 Так, раніше, Іран здійснив масований ракетний обстріл по Ізраїлю. Про це поінформувала пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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