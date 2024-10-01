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Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю. Відео

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю. Відео
Іран напав на Ізраїль

Іран здійснив масований ракетний обстріл по Ізраїлю. Про це поінформувала пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок, 1 жовтня.

📢 «Армія оборони Ізраїлю робить і робитиме все необхідне для захисту цивільного населення держави Ізраїль», — йдеться у заяві військових.

За інформацією ізраїльських медіа, напад здійснено за допомогою балістичних ракет. По всій країні оголошено повітряну тривогу, оскільки ворожі ракети пробивають захисні системи «Залізний купол». Відомо про прильоти в околицях Тель-Авіва.

Тим часом телеканал ABC передає, що Ізраїль готується до масованої атаки, очікуючи запуск близько 240-250 ракет від Ірану у дві хвилі. При цьому, за даними джерела, ЦАХАЛ наразі не планує превентивних ударів.

Зазначимо, що в ніч на 1 жовтня ізраїльські військові розпочали наземну операцію на південних територіях Лівану. У відповідь на ці дії терористичне угруповання «Хезболла» обстріляло передмістя Тель-Авіва, а також хусити завдали ударів по Тель-Авіву та Ейлату.

Додамо, що 28 вересня представники угрупування «Хезболла» офіційно підтвердили загибель їхнього лідера Хасана Насралли, якого було ліквідовано ізраїльськими військовими під час авіаудару з використанням протибункерних бомб по Бейруту.

Іран заявив про свій намір відповісти на ліквідацію Насралли та підготувати заходи у відповідь.

ЗМІ повідомляють, що офіційні представники Ізраїлю зазначили наступне: «Це оголошення війни, очікується безпрецедентна відповідь».

Також стало відомо, що внаслідок потужної та масованої атаки можливо було повністю знищені дві авіабази в Ізраїлі.

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