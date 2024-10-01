Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю. Відео

Іран здійснив масований ракетний обстріл по Ізраїлю. Про це поінформувала пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок, 1 жовтня.

📢 «Армія оборони Ізраїлю робить і робитиме все необхідне для захисту цивільного населення держави Ізраїль», — йдеться у заяві військових.

За інформацією ізраїльських медіа, напад здійснено за допомогою балістичних ракет. По всій країні оголошено повітряну тривогу, оскільки ворожі ракети пробивають захисні системи «Залізний купол». Відомо про прильоти в околицях Тель-Авіва.

Тим часом телеканал ABC передає, що Ізраїль готується до масованої атаки, очікуючи запуск близько 240-250 ракет від Ірану у дві хвилі. При цьому, за даними джерела, ЦАХАЛ наразі не планує превентивних ударів.

Зазначимо, що в ніч на 1 жовтня ізраїльські військові розпочали наземну операцію на південних територіях Лівану. У відповідь на ці дії терористичне угруповання «Хезболла» обстріляло передмістя Тель-Авіва, а також хусити завдали ударів по Тель-Авіву та Ейлату.

Додамо, що 28 вересня представники угрупування «Хезболла» офіційно підтвердили загибель їхнього лідера Хасана Насралли, якого було ліквідовано ізраїльськими військовими під час авіаудару з використанням протибункерних бомб по Бейруту.

Іран заявив про свій намір відповісти на ліквідацію Насралли та підготувати заходи у відповідь.

ЗМІ повідомляють, що офіційні представники Ізраїлю зазначили наступне: «Це оголошення війни, очікується безпрецедентна відповідь».

Також стало відомо, що внаслідок потужної та масованої атаки можливо було повністю знищені дві авіабази в Ізраїлі.