Вперше з 2022 року зафіксовано спад ВВП США

Вперше за останні три роки спад ВВП США зафіксовано в першому кварталі 2025 року — економіка країни зменшилася на 0,3%. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційний звіт Бюро економічного аналізу США.

📊 Причиною скорочення стало стрімке зростання імпорту напередодні введення нових мит. Як наслідок, чистий експорт упав майже на 5 відсоткових пунктів від загального обсягу ВВП — це рекордне падіння для американської економіки.

Споживчі витрати, на які припадає приблизно дві третини економіки США, зросли лише на 1,8%. Це — найнижчий показник з середини 2023 року, хоча аналітики прогнозували ще гірші результати.

Водночас динаміка інвестицій у бізнес-секторі демонструє протилежну тенденцію: витрати на закупівлю обладнання зросли найшвидшими темпами з 2020 року.

Востаннє квартальне скорочення ВВП у США спостерігалося у 2022 році.

📌 Нагадаємо, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці Сполучених Штатів. Таке рішення він ухвалив після впровадження масштабного пакета мит на товари з сотень країн.

На тлі цього, Федеральна резервна система США вже знизила прогноз зростання економіки на найближчий період.

☝️ Також нагадаємо, що доставлення до США для приватних осіб від міжнародної логістичної компанії DHL тимчасово зупиняється. Йдеться про посилки, митна вартість яких перевищує 800 доларів.