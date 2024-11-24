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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Власниця агрофірми на Луганщині працює з окупантами та вивозить зерно до рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Власниця агрофірми на Луганщині працює з окупантами та вивозить зерно до рф

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру власницю агропромислового підприємства, яку звинувачують у співпраці та веденні господарської діяльності з окупаційною владою країни-агресора. Також фігурантка є причетною до незаконного вивезення українського зерна на росію. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Агрофірма «Альонка», що працювала на Старобільщині з 2006 року, спеціалізувалася на вирощуванні озимих культур і соняшника.

Після окупації району в травні 2022 року власниця компанії перереєструвала підприємство в так званих «державних органах лнр», фактично перейшовши на бік окупантів. Зловмисниця свідомо продовжила роботу при «новій владі».

Фінансування окупаційного режиму

За даними слідства, підприємиця отримала субсидії від «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» і оформила довідки, сертифікати та інші необхідні документи для експорту зерна до рф.

У жовтні цього року вона отримала дозвіл російського «фонду розвитку територій» на роботу у «вільній економічній зоні», створеній росією на тимчасово окупованих територіях.

Частина агропродукції підприємства реалізується на місцевих ринках, а решта вивозиться на росію. Підприємство регулярно сплачує російським окупантам податки в рублях, таким чином фінансуючи окупаційну адміністрацію та режим.

Власниці агрофірми повідомлено про підозру у порушенні двох статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Розслідування ведеться слідчими СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Власниця агрофірми на Луганщині працює з окупантами та вивозить зерно до рф

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що співробітники СБУ та Національної поліції припинили незаконну діяльність колишнього директора медичного закладу для переселенців, який завдав значних збитків територіальній громаді через штучне завищення зарплат та інших виплат собі та своїй дружині.

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