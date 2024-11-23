СБУ та Нацполіція викрили незаконну діяльність ексдиректора медзакладу для переселенців

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Національної поліції припинили незаконну діяльність колишнього директора медичного закладу для переселенців, який завдав значних збитків територіальній громаді через штучне завищення зарплат та інших виплат собі та своїй дружині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У 2022 році медичний персонал одного з Центрів первинної медико-санітарної допомоги евакуювався з окупованої Луганщини до Одеської області. Там комунальний заклад охорони здоров’я відновив роботу, надаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). У січні 2023 року керівником цього закладу призначили лікаря з Одеси.

Масштаб зловживань

Задокументовано, що новопризначений директор одразу від початку роботи на посаді щомісяця безпідставно завищувати виплати. Зокрема, у червні минулого року він нарахував собі премію разом із надбавкою за складність та напруженість у розмірі 3000% від посадового окладу. Своїй дружині, яка обіймала посаду його заступника, – 600%. Усього в ході роботи за справою виявлено 11 епізодів аналогічних зловживань.

Аудит, ініційований СБУ, та судово-економічна експертиза довели, що сума збитків, завданих бюджету територіальній громаді, становить майже 830 тисяч гривень.

Правопорушника було звільнено з посади. Під час обшуку в його житлі правоохоронці знайшли підроблені документи та інші докази злочинної діяльності.

Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Оперативно-слідчі дії здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях разом із ГУ НП у Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України задокументувала факти та зібрала докази колабораційної діяльності мешканки Луганська, яка з початку російської агресії активно допомагає окупантам у реалізації так званої «бюджетної політики» незаконного збройного формування «лнр».