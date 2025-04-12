Віткофф пропонує Трампу віддати росії чотири області України — Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф запропонував американському лідеру передати контроль над чотирма українськими областями росії задля досягнення припинення вогню. Про це 11 квітня повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на власні джерела, знайомі з перебігом обговорень.

За даними видання, після зустрічі з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим Віткофф надав чіткий сигнал, що найшвидший шлях до миру полягає в офіційному визнанні контролю рф над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями. Саме там у 2022 році москва провела так звані «референдуми».

📢 «Минулого тижня, після зустрічі з перемовником від рф Кирилом Дмитрієвим представник Трампа передав тому чітке послання», — цитує Reuters джерело.

🔻 Проти такої ідеї виступив інший радник Трампа — спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог. Під час внутрішньої зустрічі він заявив, що Україна готова до переговорів щодо окремих умов. Але Україна ніколи не погодиться на односторонню передачу своїх територій.

➡️ За інформацією агентства, зустріч завершилася без прийняття остаточного рішення з боку Трампа щодо зміни американської стратегії в питанні війни в Україні.

☝️ Нагадаємо, що Стів Віткофф 11 квітня прибув до Санкт-Петербурга, де провів зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Наразі офіційний кремль вже оприлюднив кадри цієї зустрічі. Речник російського диктатора пєсков також уточнив, що сторони обговорять низку питань, однак ключовою темою стане війна в Україні.