Відновлено процес бронювання працівників від мобілізації

Міністерство економіки України відновило процес надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації. За новими критеріями перші сім компаній уже отримали відповідний статус. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, зазначає пресслужба відомства.

📢 «Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців», – йдеться у заяві.

Свириденко додала, що навіть ті підприємства, які поки не оновили свій статус критичності, мають право продовжувати бронювання співробітників. Це можливо до 28 лютого 2025 року – крайнього терміну для завершення процесу оновлення.

Загалом, за її словами, лише за перші два дні після запуску нового механізму через застосунок “Дія” компанії подали 3500 заявок, які охоплюють 26,7 тисячі працівників.

☝️ Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів тимчасово припинив процедуру бронювання співробітників на підприємствах. Однак із грудня бронювання військовозобов’язаних знову стало доступним, цього разу через “Дію”.

📌 Також раніше повідомлялось, що в Україні з 1 грудня запрацює новий механізм бронювання працівників та визначення критично важливих підприємств для економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення, ухвалене на засіданні уряду. Прем’єр також підсумував результати перевірок підприємств, що входять до списку критично важливих об’єктів. Він зазначив, що під час аудиту були виявлені суттєві недоліки.