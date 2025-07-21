Відео з концерту Coldplay спричинило відставку глави IT-компанії

Скандал довкола гендиректора американської IT-компанії Astronomer Енді Байрона змусив його залишити посаду. 19 липня він подав заяву про звільнення, яку рада директорів одноголосно підтримала, повідомляє CNN.

Причиною стала хвиля обговорень у соцмережах після того, як у TikTok з’явилося відео з концерту Coldplay у США. На кадрах видно, як Байрон разом із колегою Крістін Кебот (HR-директорка компанії) обіймаються. Побачивши, що їх знімають, обоє розгублено відсторонилися й спробували прикрити обличчя. За добу ролик набрав понад 50 мільйонів переглядів.

🧩 Деталі скандалу:

У соцмережах припустили, що між керівниками триває службовий роман , адже Байрон одружений .

, адже Байрон . Невдовзі після публікації відео він видалив профіль у LinkedIn , а його дружина деактивувала Facebook і прибрала прізвище чоловіка зі сторінки .

, а його дружина і . Крістін Кебот ситуацію публічно не коментувала.

У компанії заявили, що поведінка керівника не відповідала корпоративним цінностям:

📢 «Astronomer віддана цінностям та культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися», — йдеться в офіційній заяві Astronomer.

Станом на момент публікації сам Байрон не давав жодних коментарів щодо ситуації.

👉 Нагадаємо, що у Державному департаменті США найближчим часом планують звільнити понад 100 працівників.