Понеділок, 21 Липня, 2025
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Відео з концерту Coldplay спричинило відставку глави IT-компанії

Денис Молотов
Денис Молотов
Скандал довкола гендиректора американської IT-компанії Astronomer Енді Байрона змусив його залишити посаду. 19 липня він подав заяву про звільнення, яку рада директорів одноголосно підтримала, повідомляє CNN. Причиною стала хвиля обговорень у соцмережах після того, як у TikTok з’явилося відео з концерту Coldplay у США. На кадрах видно, як Байрон разом із колегою Крістін Кебот (HR-директорка компанії) обіймаються. Побачивши, що їх знімають, обоє розгублено відсторонилися й спробували прикрити обличчя. За добу ролик набрав понад 50 мільйонів переглядів. 🧩 Деталі скандалу: • У соцмережах припустили, що між керівниками триває службовий роман, адже Байрон одружений. • Невдовзі після публікації відео він видалив профіль у LinkedIn, а його дружина деактивувала Facebook і прибрала прізвище чоловіка зі сторінки. • Крістін Кебот ситуацію публічно не коментувала. У компанії заявили, що поведінка керівника не відповідала корпоративним цінностям: 📢 «Astronomer віддана цінностям та культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися», — йдеться в офіційній заяві Astronomer. Станом на момент публікації сам Байрон не давав жодних коментарів щодо ситуації.

Скандал довкола гендиректора американської IT-компанії Astronomer Енді Байрона змусив його залишити посаду. 19 липня він подав заяву про звільнення, яку рада директорів одноголосно підтримала, повідомляє CNN.

Причиною стала хвиля обговорень у соцмережах після того, як у TikTok з’явилося відео з концерту Coldplay у США. На кадрах видно, як Байрон разом із колегою Крістін Кебот (HR-директорка компанії) обіймаються. Побачивши, що їх знімають, обоє розгублено відсторонилися й спробували прикрити обличчя. За добу ролик набрав понад 50 мільйонів переглядів.

🧩 Деталі скандалу:
  • У соцмережах припустили, що між керівниками триває службовий роман, адже Байрон одружений.
  • Невдовзі після публікації відео він видалив профіль у LinkedIn, а його дружина деактивувала Facebook і прибрала прізвище чоловіка зі сторінки.
  • Крістін Кебот ситуацію публічно не коментувала.

У компанії заявили, що поведінка керівника не відповідала корпоративним цінностям:

📢 «Astronomer віддана цінностям та культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися», — йдеться в офіційній заяві Astronomer.

Станом на момент публікації сам Байрон не давав жодних коментарів щодо ситуації.

👉 Нагадаємо, що у Державному департаменті США найближчим часом планують звільнити понад 100 працівників.

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