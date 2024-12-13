П’ятниця, 13 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

Буде заблоковано платежі для російських додатків у Google Play – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Буде заблоковано платежі для російських додатків у Google Play - ЗМІ

Розробники мобільних додатків із банківськими рахунками на росії з 26 грудня більше не зможуть отримувати платежі через цифровий магазин Google Play. Про це повідомляє видання The Moscow Times у п’ятницю, 13 грудня.

📢 «Ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в додатках (включаючи нові підписки) і продовжити підписки через Google Play Платежі», — наголошується в офіційному листі компанії Google.

Рішення набуде чинності опівночі 26 грудня. Компанія обіцяє виплатити залишки на рахунках розробників до 15 січня.

Це рішення стало черговим кроком американської корпорації щодо обмеження діяльності російських розробників. У травні 2022 року Google заборонила розробникам із рф завантажувати й оновлювати платні програми у Google Play. Через це вони втратили можливість отримувати дохід у російському сегменті онлайн-магазину.

У серпні Google AdSense, сервіс контекстної реклами, повністю припинив роботу в російському інтернеті та відключив облікові записи користувачів із рф.

☝️ Нагадаємо, раніше росія наклала на Google штраф у розмірі 20 децильйонів доларів (20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) — сума, що викликала чимало дискусій у міжнародній спільноті.

👉 Також було повідомлено, що президент США Джо Байден шукає способи підірвати військову машину кремля. Обмеження також торкнуться тіньового танкерного флоту росії. Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових, більш жорстких санкцій проти прибуткової торгівлі нафтою в росії. Вони прагнуть посилити тиск на військовий апарат рф за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Попередня стаття
«Буль ласка, помри», – побажав штучний інтелект Google Gemini користувачу
Наступна стаття
Viber заблоковано на росії
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

У москві заарештували екс-«заступника голови уряду днр»

КРИМІНАЛ

Viber заблоковано на росії

ТЕХНОЛОГІЇ

NYT: війна в Україні може завершитися у 2025 році

ПОДІЇ

Відбулось вже понад 130 боїв: Генштаб про ситуацію на фронті з початку доби

ВІЙНА

Олена Шуляк: Україна технічно готова компенсувати переселенцям зруйноване житло на окупованих територіях

ВЛАДА

Все робиться в обхід Міноборони і дуже дорого? У ДПСУ спростували міфи щодо закупівлі озброєння

ПОДІЇ

Фейк: Український біженець пограбував 42 помешкання в Парижі

СТОПФЕЙК

Атака на Прикарпаття: Бурштин відключено від теплопостачання

ВІЙНА

Наслідки російського ракетного удару на Одещину

ВІЙНА

Масштабна повітряна атака по Україні: 94 ракети та 193 дрони

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"