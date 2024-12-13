Буде заблоковано платежі для російських додатків у Google Play – ЗМІ

Розробники мобільних додатків із банківськими рахунками на росії з 26 грудня більше не зможуть отримувати платежі через цифровий магазин Google Play. Про це повідомляє видання The Moscow Times у п’ятницю, 13 грудня.

📢 «Ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в додатках (включаючи нові підписки) і продовжити підписки через Google Play Платежі», — наголошується в офіційному листі компанії Google.

Рішення набуде чинності опівночі 26 грудня. Компанія обіцяє виплатити залишки на рахунках розробників до 15 січня.

Це рішення стало черговим кроком американської корпорації щодо обмеження діяльності російських розробників. У травні 2022 року Google заборонила розробникам із рф завантажувати й оновлювати платні програми у Google Play. Через це вони втратили можливість отримувати дохід у російському сегменті онлайн-магазину.

У серпні Google AdSense, сервіс контекстної реклами, повністю припинив роботу в російському інтернеті та відключив облікові записи користувачів із рф.

☝️ Нагадаємо, раніше росія наклала на Google штраф у розмірі 20 децильйонів доларів (20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) — сума, що викликала чимало дискусій у міжнародній спільноті.

👉 Також було повідомлено, що президент США Джо Байден шукає способи підірвати військову машину кремля. Обмеження також торкнуться тіньового танкерного флоту росії. Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових, більш жорстких санкцій проти прибуткової торгівлі нафтою в росії. Вони прагнуть посилити тиск на військовий апарат рф за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа до Білого дому.