Диктатура на росії посилюється: блокування месенджера Discord

На росії заблокували роботу та доступ до популярного месенджера Discord. Про це йдеться у заяві Роскомнагляду, оприлюдненого у вівторок, 8 жовтня.

📢 «Доступ до месенджера Discord обмежений у зв’язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків у зв’язку з розміщенням протиправної інформації», – йдеться в заяві відомства.

Проблеми з доступом до сервісу Discord почалися на росії у вівторок, причому раніше Роскомнагляд вимагав видалення 947 матеріалів, які вважає «протиправними».

Варто нагадати, що ще 1 жовтня ЗМІ повідомляли про можливу блокаду Discord на росії. У вересні російські користувачі кілька разів стикалися з проблемами в роботі месенджера.

За різними оцінками, кількість користувачів Discord на росії сягає від 29 до 40 мільйонів. Цей сервіс популярний не лише як засіб для спілкування, але також у сфері освіти та для корпоративних комунікацій. Також, дуже часто росіяни використовували цей месенджер у процесі відеогеймінгу.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що з 2 вересня Райффайзенбанк (Raiffeisen Bank) припиняє обслуговування вихідних валютних переказів для фізичних осіб на росії. Таке рішення ухвалене у зв’язку з настановами австрійської материнської компанії RBI, якій ці рекомендації надав Європейський центробанк. У разі невиконання приписів регулятора, банк на росії може повністю зупинити свою діяльність.