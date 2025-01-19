Вчитель відлупцював учня на Рівненщині: розпочато перевірку

У Вараській громаді Рівненської області правоохоронці розпочали перевірку після скандалу в місцевому ліцеї, де вчитель застосував фізичну силу до учня 8-го класу. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

📢 «18 січня, під час моніторингу соціальних мереж, офіцер служби освітньої безпеки Вараського району виявила відеоролик, де вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу. Зазначений факт у поліції одразу зареєстрували. Поліціянти ініціювали проведення перевірки до ліцею: залучено всі необхідні служби», – йдеться у заяві.

Поліція також поспілкувалася з матір’ю постраждалого школяра. Вона повідомила, що не має наміру брати участь у кримінальному процесі та від претензій відмовилася. Однак питання про відкриття кримінальної справи залишається на розгляді, а начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль узяв ситуацію під особистий контроль.

📢 «Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку всіх обставин. Справа в мене на особистому контролі. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть більш рішучими. Школа має бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильством», – написав чиновник у Telegram.

Скандал отримав розголос після появи у соціальних мережах відео, на якому педагог кілька разів відлупцював учня за партою. Як стало відомо, подія сталася в одному з ліцеїв Вараської громади, але причина конфлікту залишається нез’ясованою.

☝️ Нагадаємо, що 27 листопада 2024 року в одній зі шкіл Одеси школяр звернувся до вчительки з фізики із проханням надіслати йому особисті фото. А 17 грудня того ж року на Одещині на уроці фізкультури раптово помер 15-річний учень.

👉 Також раніше було повідомлено, що керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення достроково розірвати контракт із професором Інституту журналістики Микитою Василенком після його скандальної заяви про «голодних українок».