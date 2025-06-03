Вівторок, 3 Червня, 2025
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Ваучери на навчання: що це та хто може отримати

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
фото Олена Шуляк голова партії Слуга Народу
Олена Шуляк

Від початку цього року вже 10 тис. українців отримали ваучери на безоплатне навчання за державні кошти, зазначають у партії “Слуга Народу”. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей – медсестра, кухар, соціальний робітник, водій і психолог. Загалом держава профінансувала навчання за ваучерами у 2025 році вже на понад 100 млн грн.

Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Водночас торік, за її словами, програмою скористалися 23 тис. українців, а загальний обсяг фінансування становив 327 млн грн. Найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста та кондитера.

“Ваучери на навчання – один із флагманських проєктів, який реалізується в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленою під егідою першої леді Олени Зеленської та за указом Президента України Володимира Зеленського. Перенавчання українців, можливість підвищити кваліфікацію чи отримати нову професію, актуальну та затребувану на ринку, – один із пріоритетів цієї стратегії. Партія “Слуга Народу” на центральному рівні, наші партійці в регіонах підтримували й будуть підтримувати всі такі рішення та програми, які допомагатимуть людям отримати додаткові професійні навички та ставати більш конкурентоспроможними”, – зазначила Олена Шуляк.

Отримати ваучер на навчання, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, можуть люди старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років; ветерани, учасники бойових дій; переселенці; люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав поранення внаслідок війни або пройшов полон. Вони повинні мати професійну-технічну чи вищу освіту та бути незареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Сума ваучера становить до 30,3 тис. грн. Заклад освіти в межах України, форму навчання та професію, уточнюють у політичній силі, людина обирає самостійно. Це може бути сфера ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Щоб отримати ваучер, необхідно подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та такими документами: паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, цього року держава надасть кошти на купівлю житла для 1,6 тис. ветеранів з інвалідністю та для членів родин загиблих захисників і захисниць, які стоять на квартирному обліку в громадах, де проживають. Мова йде як про воїнів, які захищали Україну під час повномасштабної війни, так і тих, хто брав участь в АТО/ООС.

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