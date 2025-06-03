Ваучери на навчання: що це та хто може отримати

Від початку цього року вже 10 тис. українців отримали ваучери на безоплатне навчання за державні кошти, зазначають у партії “Слуга Народу”. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей – медсестра, кухар, соціальний робітник, водій і психолог. Загалом держава профінансувала навчання за ваучерами у 2025 році вже на понад 100 млн грн.

Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Водночас торік, за її словами, програмою скористалися 23 тис. українців, а загальний обсяг фінансування становив 327 млн грн. Найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста та кондитера.

“Ваучери на навчання – один із флагманських проєктів, який реалізується в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленою під егідою першої леді Олени Зеленської та за указом Президента України Володимира Зеленського. Перенавчання українців, можливість підвищити кваліфікацію чи отримати нову професію, актуальну та затребувану на ринку, – один із пріоритетів цієї стратегії. Партія “Слуга Народу” на центральному рівні, наші партійці в регіонах підтримували й будуть підтримувати всі такі рішення та програми, які допомагатимуть людям отримати додаткові професійні навички та ставати більш конкурентоспроможними”, – зазначила Олена Шуляк.

Отримати ваучер на навчання, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, можуть люди старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років; ветерани, учасники бойових дій; переселенці; люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав поранення внаслідок війни або пройшов полон. Вони повинні мати професійну-технічну чи вищу освіту та бути незареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Сума ваучера становить до 30,3 тис. грн. Заклад освіти в межах України, форму навчання та професію, уточнюють у політичній силі, людина обирає самостійно. Це може бути сфера ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Щоб отримати ваучер, необхідно подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та такими документами: паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, цього року держава надасть кошти на купівлю житла для 1,6 тис. ветеранів з інвалідністю та для членів родин загиблих захисників і захисниць, які стоять на квартирному обліку в громадах, де проживають. Мова йде як про воїнів, які захищали Україну під час повномасштабної війни, так і тих, хто брав участь в АТО/ООС.