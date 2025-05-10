Валютні зміни від НБУ: більше можливостей для бізнесу

Національний банк України ініціював низку змін у валютному регулюванні, які передбачають пом’якшення обмежень та початок реалізації заходів стимулюючої валютної лібералізації. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НБУ.

💢 Основна мета цих нововведень — створення умов для збільшення припливу іноземного капіталу в економіку України.

Згідно з новими правилами, українським підприємствам надано можливість проводити певні валютні операції понад раніше встановлені обмеження — у межах спеціального інвестиційного ліміту.

📢 «Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів», — наголосили в НБУ.

🔹 Серед інших пом’якшень, які почали діяти з цього тижня:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;

збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

дозволяються окремі валютні операції на умовах “форвард”;

забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;

запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

📌 Водночас, поряд із лібералізацією Нацбанк увів і нові обмеження, спрямовані на посилення контролю за валютними операціями.

Зокрема:

– банкам заборонено завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

– щомісячний ліміт у 500 тисяч гривень поширено на всі розрахунки за кордоном картками. Саме тими, що прив’язані до валютних рахунків у банках України, для оплати окремих послуг.

☝️ Також НБУ скасував обмеження у 150 тисяч гривень на перекази з картки на картку в межах України.

👉 Раніше стало відомо, що Європейська комісія не планує подовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України. Це був так званий “торговельний безвіз”. Ці заходи тимчасово спрощували доступ українських товарів до ринку Євросоюзу.