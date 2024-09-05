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В Уряді масштабні кадрові зміни: призначено дев’ять нових міністрів

Денис Молотов
Денис Молотов
В Уряді масштабні кадрові зміни: призначено дев’ять нових міністрів

Верховна Рада продовжує працювати над кадровими змінами в Уряді, другий день поспіль розглядаючи питання про нові призначення. На засіданні 5 вересня депутати підтримали рішення звільнити двох міністрів та призначити дев’ять нових урядовців. Про це стало відомо з повідомлень народних депутатів Ярослава Железняка, Ірини Геращенко та Олексія Гончаренка.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи ці зміни, зазначив, що нових міністрів чекають складні завдання, але їхній професійний досвід сприятиме досягненню стратегічних цілей держави.

📢 «Верховна Рада сьогодні підтримала призначення нових членів уряду… Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але я певен, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей нашої держави. Бажаю наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України», – написав Шмигаль у Telegram 5 вересня.

До нового складу уряду увійшли такі призначенці:
  • Ольга Стефанішина – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції;
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій;
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
  • Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Віталій Коваль – міністр аграрної політики та продовольства;
  • Світлана Гринчук – міністр захисту довкілля та природних ресурсів;
  • Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій;
  • Наталія Калмикова – міністр у справах ветеранів;
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту.

Шмигаль також подякував попереднім членам уряду за їхню наполегливу працю в складних умовах:

📢 «Дякую Ірині Верещук, Денису Малюсьці, Дмитру Кулебі, Олександру Камишіну та Руслану Стрільцю за щоденну кропітку роботу в надзвичайних умовах. Разом ми в уряді пройшли чимало викликів. Рухали Україну вперед».

👉 Нагадаємо, що 4 вересня Верховна Рада ухвалила рішення звільнити чотирьох міністрів, серед яких були Олександр Камишін, Ольга Стефанішина, Денис Малюська та Руслан Стрілець.

Шостий президент України Володимир Зеленський пояснив ці кадрові зміни необхідністю створення нової структури та посилення управління державою на різних етапах. Одним із нових напрямів стане Міністерство повернення українців, для якого вже шукають відповідного керівника.

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