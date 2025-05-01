В Україні зупинено три енергоблоки АЕС для ремонту

Станом на 30 квітня 2024 року, в Україні було зупинено три енергоблоки на атомних електростанціях (АЕС) для проведення планових ремонтів. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, надаючи відповідне повідомлення.

Зупинка енергоблоків відбулася на трьох українських атомних електростанціях — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській. На кожній із цих станцій зупинено один енергоблок для проведення технічного обслуговування і перезарядки палива.

📢 «На трьох діючих атомних електростанціях (АЕС) України – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – три з дев’яти реакторів залишаються зупиненими для проведення технічного обслуговування і перезарядки палива», – йдеться в повідомленні.

🔧 Ремонтні роботи розпочалися у квітні, коли стало відомо, що в Україні почалися ремонти на двох енергоблоках АЕС. Керівник Енергоатома Петро Котін підтвердив, що до кінця серпня 2024 року планується відремонтувати всі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, що знаходяться під контролем України.

📌 Влітку минулого року Україна пережила масштабні відключення електрики, пов’язані з ремонтами енергоблоків АЕС. Перед цим російські військові завдали значних пошкоджень українським ТЕС та ГЕС, що ускладнило ситуацію в енергетичному секторі країни.

☝️ Також раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО). Вони були покладені на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Відповідне рішення продовжує чинність регулювання до 31 жовтня цього року без змін у тарифах для населення.