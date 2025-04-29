Вівторок, 29 Квітня, 2025
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Уряд продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до 31 жовтня

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до 31 жовтня

Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО), які покладені на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Відповідне рішення продовжує чинність регулювання до 31 жовтня цього року без змін у тарифах для населення. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у вівторок, 29 квітня.

Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів – 4,32 грн за кВт-год.

Також без змін залишається і так званий «нічний тариф» 2,16 грн за кВт-год для споживачів, які мають двозонні лічильники.

📢 «Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше уряд ухвалив рішення знизити тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають понад 2000 кВт-год на місяць. Для таких споживачів ціна була знижена до 2,64 грн/кВт-год.

За даними регулятора, з 1 січня 2025 року тариф на передачу електроенергії оператором системи передачі «Укренерго» становитиме 686,23 грн/МВт-год без урахування ПДВ. Це на 29,8% більше порівняно з показником 2024 року (528,57 грн/МВт-год).

☝️ Нагадаємо, з 1 червня 2024 року Кабмін підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів до поточного рівня – 4,32 грн за кВт-год. Також були підвищені граничні ціни на електроенергію для промислових споживачів.

📌 Також раніше стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення про продовження чинного тарифу на газ для побутових споживачів до квітня 2026 року.

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